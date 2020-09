Zkouška odolnosti. Sparta jde do bitvy bez svého tvrďáka v životní formě

Smůla, jaká se hned tak nevidí. Dostal se do životní formy, jenže příští týden ho čeká operace zkřížených vazů v koleně. Obránce Sparty a slovenský fotbalový reprezentant Lukáš Štetina se v nedávném duelu Ligy národů proti Čechům paradoxně zranil poté, co do něj klubový spoluhráč Bořek Dočkal bokem vrazil ve chvíli, kdy urostlý bek odkopl míč. Minimálně půl roku teď bude Štetina mužstvu chybět.