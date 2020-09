Slova o střílení? Šílená, říká nová hvězda Liberce Mosquera

„Jsem šťastný, že se mi v Liberci daří. Chci si užívat kariéru, hrát co nejlépe a být důležitý pro klub a jeho hru," uvádí Mosquera. Zatím se mu přání plní. Na jihu Čech přeloboval gólmana Drobného od pomezní čáry trochu šťastně přetaženým centrem.

Proti Dynamu tak navázal na povedený zápas s Plzní, kterou v předchozím kole sestřelil dvěma trefami. „Byl to jeden z mých nejlepších výkonů v kariéře, ale už jsem takhle v minulosti několikrát zahrál," porovnal záložník, jehož U Nisy získali na začátku srpna z Bohemians 1905 jako volného hráče.

Jak k tomu došlo? „Když jsem se v únoru vrátil z Kolumbie kvůli své rodině, která žije v Praze, přemýšlel jsem v Česku jen o Bohemians. Po zranění kolena jsem potřeboval hlavně hodně hrát a jsem Bohemians vděčný, že mi to opět umožnili," nabízí svůj pohled 30letý Kolumbijec, který zatím podle InStat indexu patří mezi nejlepší modrobílé hráče.

Jhon Mosquera po přestupu do Liberce

twitter@FCSlovanLiberec

„Podepsal jsem s Bohemians krátký kontrakt do konce června, který se ještě kvůli play off s Mladou Boleslaví hraném v červenci musel prodloužit. Čekal jsem, že se dohodneme na nové smlouvě, ale k tomu nikdy nedošlo. Trénoval jsem s nimi několik dnů i jako volný hráč, ale nemohl jsem čekat do konce sezony, než se dohodneme. Proto jsem se rozhodl pro tohle řešení," vysvětluje hořký konec v Ďolíčku ze svého pohledu.

Jeho odchod však uprostřed prázdnin vyvolal ostrou slovní reakci. „Kdyby takový podraz udělali v Kolumbii, asi by se po nich střílelo," prohlásil drsně sportovní ředitel Klokanů Miroslav Držmíšek, když podle pražského celku kolumbijský hráč nedodržel ústní dohodu.

„Jsou to šílená slova, o Kolumbii nemluvil dobře. Nemyslím, že by se tam něco takového stalo, ale ani nikde jinde. Byl jsem volným hráčem," opakuje. A to se narodil ve městě Cali, které je proslulé tamním drogovým kartelem i vysokou kriminalitou. „Ale nikdy jsem v mé zemi žádný problém neměl, a to jsem hrál v největších kolumbijských klubech. Myslím, že Kolumbie má ve světě špatnou image, ale není tak nebezpečná, jak se říká. Chci svou zemi reprezentovat co nejlépe a třeba lidé poupraví svůj názor na ni," říká.

Teď se však již těší na čtvrteční 2. předkolo Evropské ligy na hřišti litevského FK Riteriai. „Mám velkou motivaci, evropské poháry jsem ještě nehrál," uzavírá záložník se zkušeností s Jihoamerickým pohárem, Pohárem osvoboditelů i klubovým MS. Teď zažije i pohár na starém kontinentu.