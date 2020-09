Hororová chvilka v Edenu. Expert zkolaboval v přímém přenosu

Panika a chvíle hrůzy v Edenu. Antonín Rosa, spolukomentátor přenosu z prvoligového zápasu Slavia - Teplice na O2 TV Fotbal, před zápasem skončil v péči lékařů. Při rozboru před výkopem se bývalému hráči Teplic udělalo zle, zamotala se mu hlava a málem spadl. Od pádu jej zachránil komentátor Petr Svěcený. "Šlo o náhlou indispozici ze zatím neznámých příčin. Přivolaná ambulance odvezla Antonína do nemocnice na vyšetření, do sanitky došel sám. Věříme, že bude v pořádku," uvedl pro Sport.cz tiskový mluvčí O2 David Solnař.

Vše běželo podle tradičních not. Komentátoři zpovídali reportéra Davida Sobíška, nic nenasvědčovalo, že je blízko nečekaný problém. Rosa v pohodě na začátku odpovídal a reagoval na svého parťáka, v jednu chvíli ale zavrávoral a vypadalo to, že spadne na zem. Svěcený zareagoval pohotově a zachytil kolegu, který se vrátil na pozici vedle něj. „V pořádku? Jsi v pohodě? Je to dobré?" zajímalo Svěceného.

Fotbalista, jenž momentálně hraje Pražská teplárenská přebor za Újezd Praha 4 a v nejvyšší soutěži působil právě v Teplicích, nakonec skončil v péči lékařů. V očích se mu zračilo překvapení, nejspíš ani on nečekal, co se mu stane.

Za chvíli už i fanoušci u obrazovek dostali informace, co se stalo. „Jsme zpátky v Edenu, měli jsme tady trošku kritickou situaci, ale musím vás informovat, že můj kolega a expert už je v péči zdravotníků po tom kolapsu, který tady měl, takže snad všechno dobře dopadne. Takže Tondovi přeju hodně štěstí a především zdraví," uklidňoval situaci Svěcený.

Po přestávce už si mohli všichni oddechnout. "Tonda Rosa je v pořádku, je na cestě domů. Všechno dobře dopadlo. Ve studiu ho zaskočí Honza Suchopárek," informoval Sport.cz s úlevou Solnař.