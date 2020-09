Miky, chyť to! modlil se chybující Zahustel a pak rozhodl. V kabině jsem mu poděkoval, prozradil

„Po třech prohrách jsme si v kabině říkali, že už to musí přijít, že za výhrou musíme jít. Myslím, že to bylo i vidět. Jablonec jsme skoro do ničeho nepustili. Teda až na mou zpětnou hlavičku, kdy jsem jim namazal...," vrátil se k minele 29letý hráč.

Co se stalo? Po dvaceti minutách chtěl odehrát balon hlavou do bezpečí na své obránce. Místo toho namazal Haitlovi. Jablonecký debutant v základní sestavě tak mohl upalovat sám na gólmana. Přízemní střelu ovšem gólman Mikulec vystihl.

„Původně jsem mu chtěl udělat kličku, ale dobře se roztáhl. Zkusil jsem vystřelit kolem něj, ale nevyřešil jsem to dobře," popsal Haitl největší příležitost Severočechů.

Zleva Ondřej Zahustel z Mladé Boleslavi a Jakub Podaný z Jablonce.

Pohled druhé strany? „Měl jsem balon odehrát spíš na jistotu, odkopnout ho levačkou nazdařbůh někam dopředu. Chtěl jsem hrát ještě konstruktivně se stopery, ale dal jsem to bohužel moc dlouhý... V tu chvíli jsem si říkal: Miky chyť to! Naštěstí nás podržel, za což jsem mu o poločase poděkoval. A pak jsem dal i gól, takže jsem chybu trochu odčinil," usmíval se po triumfu Zahustel.

„Škoda, kdybychom naší stoprocentní šanci proměnili, byli bychom v lepší situaci. Naopak po ojedinělém nákopu jsme se nechali přetlačit a dostali branku z prakticky první šance domácích," hořekoval jablonecký trenér Petr Rada. Chvíli před inkasovaným gólem navíc musel sáhnout do stoperské dvojice. Zraněného Kubistu nahradil Jeřábkem. „Měl svalové zranění. Gól padl po krátké chvíli, kdy byl na hřišti Jeřábek, takže možná neměl potřebnou koncentraci," litoval Rada obdržené branky.

Brankář Boleslavi Petr Mikulec v utkání s Jabloncem.

Zahustel rozhodl po půlhodině hry přesnou střelou k protilehlé tyči. Předtím akci i sám založil vyhraným hlavičkovým soubojem. Tím našel Drchala, jenž si šikovně odstavil jabloneckého obránce a míč Zahustelovi vrátil.

„Dlouhé balony od stoperů nebo od gólmana dáváme většinou na mě. Troufám si říct, že v hlavičkových soubojích jsem silný, což se potvrdilo," popsal dobrou souhru s Drchalem. „Vyhrál jsem hlavu a hned šel za míčem. Čekal jsem, že to Drchy buď udrží, nebo mi to prostrčí. Podle mě si míč zpracovával prvním dotekem pro sebe, ale dal si to delší. Naštěstí jsem tam byl já. Důležité bylo, abych si to dal prvním dotekem dobře, což se mi povedlo. Potom už stačilo jen trefit bránu na zadní," pochvaloval si Zahustel.

Dominik Mašek z Boleslavi se raduje z druhého gólu proti Jablonci.

Ve druhém poločase už Mladá Boleslav kontrolovala hru a v závěru ještě přidala druhý gól Maškem. „Všem se nám malinko ulevilo. Jsem za hráče strašně moc rád. V utkání dnes bylo markantní, jak gradovalo. Od chyby, kdy Husťa málem poslal Jablonec do vedení, a pak nás podržel a dal vítězný gól. Výkon ve druhé půli gradoval. Myslím, že naše vítězství bylo zasloužené. Škoda jen, že jsme si ho nepojistili dřív, protože Jablonec má kvalitní mužstvo a pořád hrozil. Není jednoduché hrát, když po třech kolech nemáte ani bod," oddechl si kouč vítězů Jozef Weber. Po 4. kole to už neplatí, Středočeši si připsali premiérové tři body.