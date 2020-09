Opavské mrzel bleskový vlastenec. Poznamenal nás, zbořilo se všechno, přiznal Kováč

„Před zápasem jsme si říkali, že musíme začít co nejlépe, ale v prvních minutách jsme inkasovali smolný gól, když jsme si dali vlastence, což vždy zabolí. Z přemíry snahy si dáme vlastní branku a už od prvních minut doháníme," povzdechl si gólman Vilém Fendrich.

Opava venku naposledy vyhrála v červenci minulého roku v Českých Budějovicích. Krom tohoto tříbodového importu už v předchozí sezoně mimo domácí stadion vydolovali pouhé čtyři body za čtyři remízy. Letos zatím jeden. A plány na vylepšení bilance se zbortily hned po prvních desítkách vteřin. Už ve třetí minutě centroval z pravé strany do vápna Jaroslav Zelený a míč do branky usměrnil Didiba.

„Nešťastný první gól nás poznamenal, to je jasné. V úvodu nás zaskočil," poznamenal opavský kouč Radoslav Kováč s tím, že jeho blesková trefa zbořila všechny plány na bodový zisk.

„Určitě nás to ovlivnilo. Dostat venku hned gól, to zacloumá s každým týmem. Ale hodně, hodně to spíš ovlivnila naše špatná hra," nebral si servítky Fendrich, který své parťáky několikrát výbornými zákroky podržel.

Mizerný první poločas

„První poločas byl z naší strany nejhorší v sezoně. S předvedenou hrou panuje v celém týmu jednoznačně nespokojenost. Z naší strany to bylo pomalý, špatně jsme se posouvali, což byla voda na jablonecký mlýn. Chodili do rychlých protiútoků a byli z nich nebezpeční. Paradoxně jsme dostali druhý gól z rohu, který jsme si nepohlídali a Hübscha to z metru doklepával do prázdné branky. To jsou zbytečné dva góly. Přežili jsme daleko větší šance, než z jakých jsme první dva góly inkasovali," zhodnotil Fendrich.

Hráči Jablonce se radují z úvodního gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Přesto hosté dokázali ještě do pauzy snížit. „Byla to pro nás psychická vzpruha," konstatoval Fendrich. Po hodině hry mohla Opava dokonce i vyrovnat na 2:2, jenže Lukáš Holík z jasné šance po chybě Vlastimila Hrubého přestřelil.

„Kdyby dal, zápas by se podle mě vyvíjel úplně jinak, ale na kdyby se nehraje. Dostali jsme další dva. Třetí po centru hlavou, čtvrtý po dvakrát tečované střele do víka... Když to řeknu sprostě, když se to s.r., tak se to s.r... Náš asi nejhorší zápas," zhodnotil Fendrich, který v Jablonci fotbalově vyrůstal.

Zleva Lukáš Holík z Opavy a Jakub Považanec z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

„O to více jsem si přál, abychom to tady zvládli, bohužel se nám to nepovedlo," litoval opavský gólman. „Mrzí mě to, že umíráme na krásu. Dokážeme se prokombinovat před soupeřovu bránu, ale tam máme hrozně malý tlak. Kolem vápna nevystřelíme. Samé narážečky, místo abychom do toho švihli. Jablonec má tři centry a dá tři góly, my jsme málo efektivní a ve vápně soupeře málo hladoví. Hodně se to opakuje, nevím, zda je to typologií hráčů. Ovšem v tomhle strádáme hodně," uzavřel Kováč.