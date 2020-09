S novým složením okamžitě zvládat ligu i Evropu? To si může myslet jen blázen, říká Hoftych

Proč jste se tak rozhodl?

Museli jsme k tomu přistoupit, protože bychom po návratu z Rumunska nezvládli režim v plné palbě. Viděli jsme to už minulý týden proti Karviné, kdy jsme šlapali vodu. Věděli jsme, že když budeme mít sílu, budeme mít v Ďolíčku nárok na výsledek. Sílu jsme ale neměli.

V zápase jste se nedostali ani do tlaku.

Byla tam nesouhra z naší strany. Nebyli na trávníku hráči, kteří spolu hrají pravidelně. My navíc pořád nejsme mužstvo, které spolu hraje pravidelně ani v nejsilnější sestavě. Odehráli jsme sedm utkání po poměrně krátké přípravě. Jsem rád, že jsme v lize zvládli zápasy jako třeba s Plzní nebo v Budějovicích. Představa, že zvládneme s novým složením okamžitě zápasy v lize i v předkolech Evropské ligy... To si může myslet jenom blázen. Těší mě, že jsme vybojovali v lize sedm bodů a můžeme hrát ve čtvrtek play off Evropské ligy s mužstvem, které je prakticky nové. Je logické, že nám každý zápas nebude vycházet. Dneska jsme měli na trávníku spoustu nerozehraných hráčů.

V nominaci na zápas vůbec nefigurovali Pešek, Kačaraba ani Mikula. Mezi náhradníky usedli Mosquera, Tijani, Hromada i Hilál...

Sestavu jsme dávali do kupy s kolegy asistenty, aby nám to vyšlo postově. Abychom nasadili hráče, kteří donesou novou energii. U pravého beka jsme se rozhodli pro Kosťu (Koscelník), kterej je o něco mladší než Miky (Mikula). Pozměnili jsme stopery. Chalyho (Chaluš) jsme zatáhli na jeho typickej post a potřebovali jsme, aby konečně hrál i Jugy (Jugas). Aby se do toho taky dostal, protože do čtvrtka se může stát cokoliv. Viděli jsme to u FCSB... Chtěli jsme, aby hrál každý a třeba zrovna někdo z těchto hráčů, co proti Pardubicím nastoupili, bude ve čtvrtek ten správný žolík a přinese nám náš sen.

Zleva Michal Fukala z Liberce, Cadu z Pardubic a Michal Beran z Liberce.

Michal Krumphanzl, ČTK

Nepřemýšlel jste po třetím inkasovaném gólu, že Mosqueru s Hilálem už na hřiště nepošlete?

Ne, zase jsme potřebovali ty hráče dostat do zátěže. Nemůžeme je nechat, aby jenom odpočívali. Potřebovali jsme je taky trochu rozběhat, věřili jsme, že ještě přinesou nějakou kvalitu. Ale abych je stahoval kvůli něčemu, bylo zbytečný. Šli tam, byli připravení... Je důležité, že se nám nikdo nezranil.

Výrazně obměněná sestava prohrála 0:3, je to pro mužstvo facka?

Takhle bych to nenazval. Je to prostě výsledek, který se na hřišti zrodil. Kluky ale za to kritizovat nebudu. Souhra a součinnost šla za námi. Bylo vidět, že spolu nehrají, haprovala nám spolupráce. Pardubice věděly, že můžeme mít v této sestavě problémy a využily toho podobně jako my proti Plzni, která k nám přijela hned po zápase Ligy mistrů v Alkmaaru. Pardubice daly první gól a pak působily velmi kompaktně. Rozhodla branka na 2:0 do poločasu. Soupeř hrál velmi dobře, musím ho pochválit, má spoustu šikovných kluků. Nedokázali jsme se do utkání vrátit, Koscelník měl zkraje druhé půle velkou šanci. Kdybychom dali branku, třeba bychom se ještě nadechli. Nedokázali jsme na motor naskočit a soupeř toho využil, postupně získal ještě větší sebevědomí. Nefungovali jsme jako tým, přestože se hráči se snažili, běhali každej sám a chyběla kompaktnost. Prohra byla krutá, ale zasloužená.

Filip Čihák z Pardubic (vpravo) a Júsuf Hilál z Liberce.

Michal Krumphanzl, ČTK

Překvapil vás něčím soupeř?

Ne. Sleduju Pardubice delší dobu. Trenér Krejčí s kolegy tam odvádí výbornou práci. Tým je delší dobu pohromadě, je velmi dobře organizovaný. Vpředu mají Pavla Černého, který je po tátovi výbornej fotbalista. Umějí se o něj opřít. Pod ním mají spoustu šikovných kluků, sice menšího vzrůstu, ale technicky velmi dobře vybavených. Není náhoda, že Pardubice bodovaly i se Slavií. Proti nám nedělaly vzadu prakticky žádné chyby, a když se jedné nebo dvou dopustily, nevyužili jsme je.

Slibnou příležitost měl zkraje druhé půle i Matoušek, který se snaží dostat do formy...

Když jde Maty do střídání, energii přinese. Zatím tomu ale něco chybí. Nejsou to momentálně výkony, které předváděl v tom svém největším topu. Snaží se, pracuje na tom on i všichni.

Řekl si někdo z hráčů, kteří proti Pardubicím nastoupili, o základní sestavu proti APOELU?

Jsou tam hráči, kteří tlačí na základ, ale nebudu je jmenovat. Někteří jsou na hraně, uvidíme, jak se do čtvrtka rozhodneme.

Proti Kypřanům vás čeká zápas podzimu, jaký režim zvolíte do začátku duelu?

Izolace nás nečeká, i když hráči mají samozřejmě doporučení, jak se chovat. V pondělí i úterý máme trénink, po něm absolvujeme testování. Šťourání do nosu, abychom zjistili, jestli tam něco máme... Pevně věříme, že budeme všichni negativní. Doteď, zaklepu, šlapeme jako hodinky. Ve středu před zápasem jedeme na hotel na Marušku do Bedřichova, kde budeme společně večer fandit Slavii v Lize mistrů. Ve čtvrtek se pak vrhneme na APOEL.

Soupeře máte zmapovaného?

Je to velmi zkušené mužstvo. V základní sestavě nemají ani jednoho Kypřana, všechno jsou Portugalci, Argentinci... Výborný tým, i když poslední dva roky neměl top jako předtím. Přišel k nim útočník Nuhiu, který odehrál 277 zápasů za Sheffield. Opravdu vynikající mužstvo s citem pro balon a kombinaci. Budeme se snažit o to, abychom takhle silnému týmu byli konkurence schopní a porvali se o postup.