Neprůstřelný Neuman. Tři starty, tři nuly. Budu rád, když to tak půjde dál, usmíval se karvinský gólman

Uspěl v minulé sezoně v březnovému ligovém utkání proti Příbrami (2:0), ve 2. kole domácího poháru v této sezoně na hřišti Hlubiny (6:0) a nulu si připsal i v sobotu v lize doma proti Mladé Boleslavi (0:0). „Bylo to téma v kabině, je to dobrá statistika. Budu rád, když to tak půjde dál a starty budou přibývat. A samozřejmě nuly také," usmíval se 20letý odchovanec karvinského fotbalu Neuman.

Před utkáním s Mladou Boleslaví, kterou trénuje Jozef Weber, který přivedl před čtyřmi lety karvinské fotbalisty do nejvyšší soutěže, přiznal nervozitu. „Byl jsem snad ještě víc nervózní než při březnové premiéře proti Příbrami. Nakonec jsem si ale moc nezachytal," poukázal Neuman na to, že v utkání pátého kola musel řešit jedinou přímou střelu.

Ránu obránce Douděry ale zvládl zneškodnit. „Byla to šance vlastně z ničeho. Jsem moc rád, že to trefil tak, jak to trefil. Kdyby zamířil víc k tyči, byl by to už problém. Mám radost, že jsem týmu třeba i tímto zákrokem pomohl," popisoval karvinský gólman, jenž v brance zaskočil za zraněnou jedničku Petra Bolka.

„Samotného mě překvapilo, že jsem neměl tolik práce. Boleslavi sice nevyšel ideálně začátek sezony, ale přesto je to výborný tým a čekal jsem určitě víc práce. Ale kluci hráli velmi dobře. Obrana šlapala a pomáhala mi," liboval si Neuman.

Doma šest utkání bez výhry

Karvinští remízou 0:0 získali šestý bod do tabulky, nicméně prodloužili nelichotivou domácí bilanci. Na vítězství na vlastním hřišti čekají šest utkání. Naposledy porazili právě s Neumanem v brance v minulé sezoně Příbram. „O tom jsem před Mladou Boleslaví věděl a věřil jsem, že když se vrátím do brány, tak to zlomíme. Nestalo se, škoda. Šance na výhru byly," zalitoval 196 centimetrů vysoký gólman.

Už dnes se Neuman do branky postaví zřejmě znovu. I proto, že zkušeného Bolka trápí břišní sval, dostane příležitost v utkání 3. kola MOL Cupu doma proti druholigové Vlašimi (od 15.30 hodin). „Jsem moc rád. Potřebuji chytat a jakýkoliv ostrý zápas je pro mě dobrý. Vždycky ale záleží na trenérovi, takže se nechám překvapit," pousmál se Neuman.