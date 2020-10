Baník mi doporučil i Tomáš Vaclík, řekla posila Pepe Mena

V pondělí absolvoval zdravotní a zátěžové testy, v úterý se 22letý záložník José Mena Rodríguez hlásil na Bazalech trenérovi Luboši Kozlovi k úvodnímu tréninku v novém působišti. První Španěl, který kdy do Baníku přestoupil, by měl slezskému týmu pomoci především v přípravě gólových akcí. „Cítím, že mi lidé z Baníku věří. To je moc fajn. Důvěra je důležitá. Už se těším, až novému týmu pomůžu. S tím do Ostravy přicházím,“ řekl Pepe Mena klubovému webu Baníku.