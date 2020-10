Čekání na první gól aneb Soužení útočníka Doležala. Tenhle rok je úplně na prd, přiznává

Další umrtvení fotbalové ligy prohlubuje jedno velké trápení. Jablonecký střelec Martin Doležal končil minulý podzim jako nejlepší útočník ligy, jenže kvůli kombinaci zranění a koronavirových pauz se souží jak nikdy. Letos ještě neskóroval a čekání si teď zase o nějaký čas protáhne. „Je to deprimující. Po fyzické stránce jsem se do toho už dostával a cítil se daleko líp, bohužel se liga zase stopla,“ lituje Doležal, jenž se po zranění vrátil na hřiště v polovině září.

Trenér Petr Rada si tehdy pochvaloval, že už vypadáte jako proutek. Musel jste zhubnout?

Nějaká kila jsem totiž přibral a trenér říkal, že bych zhubnout měl. Dostal jsem se pak na svou váhu, kterou teď držím. Snad ještě naberu víc fyzičky a bude na tom ještě líp a dostanu se zase do lepší formy, než jakou jsem měl doteď.

Kila jste nabral kvůli zraněním. Můžete svoje zdravotní lapálie shrnout?

Během jarní koronavirové pauzy jsme trénovali individuálně a já se zranil hned na prvním společném tréninku. Měl jsem trhlinu v třísle. Po třech týdnech jsem začal hrát, ale furt mě to bolelo. Hrál jsem pod prášky. Nebylo to ono. Většina lidí mi i říkala, že na hřišti to bylo i vidět a ani já se komfortně necítil. Po sezoně byla pauza, během níž jsem to přestával cítit. Jenže hned na startu přípravy se trhlina obnovila...

Kolik zápasů v samostatné české lize také čekali elitní střelci na gól Martin Doležal 16 David Lafata 32 Horst Siegl 19 Libor Došek 17 Stanislav Vlček 27 Luděk Zelenka 34 Marek Kulič 26 Vratislav Lokvenc 21 Jan Nezmar 19 Jakub Řezníček 24 Pavel Verbíř 23 Marek Kincl 19 Marek Bakoš 17 zdroj csfotbal.cz

Na jaře jste během karantény nemohli využívat regeneraci, mělo to na zranění podle vás vliv?

Asi bych to na to nesvaloval, když se mi to stalo hned na prvním tréninku. Ale je jasný, že doma regenerace nebyla stejná jako na stadionu. Nikdo na to nebyl pořádně zvyklý a když člověk nemůže regenerovat každý den, na těle je to pak znát. Každopádně po druhém zranění jsme to už nechtěli uspěchat a návrat směřovali alespoň na předkolo Evropský ligy v Dunajské Strede. Tam už to bylo dobrý, jenže do té doby jsme nehrál žádný zápas a chyběla mi herní praxe. Ale potom už to bylo lepší a lepší.

Teď se však liga zase na nějaký čas zastavila.

Však jsem taky doufal, že další stopka nepřijde, ale bohužel, stalo se. Opět je to zásah do sezony. Nějakou dobu se bude soutěž zase rozbíhat. Možná se pak bude hrát zase i v týdnu, aby se liga stihla dohrát a bude to hektický. Snad se s tím však popereme lépe než po první koronapauze.

Jak byste zatím rok 2020 shrnul?

Slušně tak, že tenhle rok je úplně na prd. Od začátku se pořád něco děje a je to deprimující. Nic dobrého zatím nepřinesl. Snad se to zlepší a v dobré obrátí.

Jablonecký útočník Martin Doležal v utkání 2. předkola Evropské ligy s Pjunikem Jerevan.

Vlastimil Vacek, Právo

Pro vás je to možná ještě těžší, neboť ten minulý jste na podzim nasázel deset branek a končil ho v dosud nejlepší vaší formě, souhlasí to?

Myslím, že jo. Na konci roku forma byla, ale pak přišla korona a zranění a už jsem se do toho zpátky nedostal. Nedal jsem ani gól a bylo to spíš trápení. Doufám, že teď se v pauze nezraním, odtrénuju to a snad to už bude dobrý.

Prožíváte nejhorší období v kariéře?

Asi jo. Když útočník nedá půl roku gól, tak se mu v hlavě odehrává něco, co nechce. Když se dostane do šance, nepromění ji, je to složitější. Ale myslím, že až postupem času naberu kondici a herní praxi, že góly zase začnu dávat. Pevně v to věřím.

Napadlo vás, že vše odstartovala hned v prvním jarním kole penalta, kterou jste proti Příbrami za stavu 4:0 v nastaveném čase neproměnil?

Napadlo, taky jsem nad tím přemýšlel. A hned v dalším zápase v Ostravě mi chyběl kousek, abych skóroval hlavou do prázdné branky... Nějak se ode mě odvrátilo štěstí a od té doby mi do branky nic nespadlo. Na člověka to asi někdy přijde. Musím doufat, že se liga brzy zase rozjede, dám klidně i nějakou šmudlu a zase mi to tam začne padat.

Přiznám se, že mě překvapilo, že to byla vaše vůbec první penalta v nejvyšší soutěži.

Je to tak, na penalty jsem nikdy nechodil. Vždycky na ně byli určení jiní. Za stavu 4:0 však na mě všichni volali, ať si to vezmu. Kluci asi chtěli, abych vyhrál nejlepšího střelce. Celou dobu jsem přemýšlel, že to kopnu na druhou stranu, ale na poslední chvíli jsem to změnil. Ale už na to nemyslím, je to za mnou.

Jak teď bude v Jablonci těžké prosadit se do základní sestavy v konkurenci Schranze a Čvančary?

Oba hrají dobře, dávají góly. Ale uvidíme, záleží na trenérovi. Beru to tak, že jsem byl zraněný, teď se do toho dostávám a začínám na lavičce. Myslím, že bychom klidně mohli hrát všichni tři spolu. V tomhle máme výhodu. Ivan Schranz může hrát zkraje. Máme určitě víc variant. Záleží také na soupeři a s jakou taktikou bude chtít hrát trenér.