Rozjede se znovu fotbalová a hokejová liga? Nový ministr chce rozhodnout podle dat

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) nechce zatím upřesnit svůj postoj k možnosti obnovení nejvyšší fotbalové a hokejové ligy, které jsou stejně jako další soutěže přerušené kvůli koronavirové epidemii v Česku. Novinářům to řekl dnes po uvedení do funkce. Slíbil, že se ve všech otázkách bude postupovat podle dat, v případě sportu se chce rozhodnout i podle toho, co dosud dojednal jeho předchůdce ve funkci Roman Prymula (za ANO).