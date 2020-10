Nejen Hübschman se připojuje k výzvě kapitánů. Snad za týden budeme hrát, věří

„Mám na to stejný názor. Byla opatření, která jsme dodržovali a snažili jsme se, aby se vir v našem sportu nešířil. Chceme je dodržovat dál, stejně jako jakákoliv další pravidla, abychom mohli hrát alespoň bez lidí. Kdo je zavřený a musí být v karanténě, mohl by sledovat sport a mít tak další druh zábavy," říká kapitán Jablonce a dodává: „Ale rozumím tomu, že doba není lehká vůbec pro nikoho a ani pro vládu není snadné, aby povolila profesionální sport v době, kdy se všechno uzavírá. Kritizovat je jednoduché, ale vymyslet něco, co bude fungovat, už těžší. Dokážu se vžít do obou pozic, ale pokud se nastaví jasná pravidla, například testovaní jsme před každým zápasem, sport by se za určitých podmínek rozběhnout mohl," konstatuje Hübschman.

39letý defenzivní záložník věří, že soutěž se opět po měsíční pauze rozběhne v příštím týdnu a se svými parťáky bude moci nastoupit proti Brnu. „Pokud bych nevěřil, bylo by to špatně. Věřím v domluvu s novým ministrem. Pan Prymula tam snad zůstal jako poradce a s ním už fotbal, potažmo celý sport, již probíral, za jakých podmínek by se mohly soutěže znovu rozběhnout," doufá bývalý hráč Sparty či Šachtaru Doněck.

Přidaly se zbylé kluby K otevřenému dopisu kapitánů Slavie, Sparty a Liberce, v němž ve středu požádali premiéra Andreje Babiše o rozehrání profesionálních soutěží a umožnění plnohodnotného tréninku, se přidalo i všech zbylých 15 prvoligových klubů. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí první a druhou ligu, o tom informovala v tiskové zprávě. Prvoligoví fotbalisté od této sezony jako jediní sportovci v Česku podstupují testy na koronavirus před každým zápasem, zástupci v pohárech navíc ještě před všemi duely na evropské scéně. Přesto je liga stejně jako ostatní sportovní soutěže v zemi přerušena, naposledy se hrála 4. října. Výjimku na pořádání v Česku dostalo jen pár mezinárodních akcí. Kapitáni Slavie, Sparty a Liberce, tedy účastníků Evropské ligy, v dopise upozornili, že přerušením ligy je Česko znevýhodněno v pohárech, kde hraje o co nejlepší postavení v žebříčku národních koeficientů. Zastavení soutěže také poznamená reprezentaci, kterou čekají tři listopadové zápasy. Podobný dopis jako fotbalisté napsali Babišovi také lídři všech 14 klubů v hokejové extralize. Podle nich současná opatření ohrožují existenci českého hokeje jako takového.

Pochopitelně počítá se zákazem diváků na stadionu. „Sice ani pro nás není ideální hrát bez lidí, ale v této situaci samozřejmě chápeme, že na stadionu být nemůžou," říká.

Se spoluhráči se v tomto týdnu připravoval stejně, jako by se již hrálo tento víkend. „Snažíme se trénovat tak, abychom byli normálně připravení, až někdo dá pokyn na rozjezd. Otázkou však je, jak dlouho to dokážeme vydržet. Kdyby se to mělo neustále odkládat, není to nic příjemného. Pokud se tak stane jednou, dvakrát, je to ok, ale pokud by se to mělo posouvat třeba půl roku, bylo by to pro motivaci a přípravu horší," uzavírá.