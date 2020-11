Hoftych odmítl odklad. S oslabeným týmem pak vyzrál na Teplice se třemi stopery

„Jasno o sestavě bylo až ráno, protože jsme ještě čekali na Matyho (Matouška), jestli se dokáže připravit," prozradil liberecký kouč Pavel Hoftych.

Proti Hoffenheimu v Evropské lize mu chybělo patnáct hráčů a v pátek přišel i o pravého beka Koscelníka a obránce s kapitánskou páskou Jana Mikulu i Kamsa Maru. Proti žlutomodrým pak svými spolupracovníky zvolil sestavu se třemi stopery Jugasem, Kačarabou a Purzitidisem.

V návaznosti na Matouška pak v pětičlenné obraně řešil i post pravého halfbeka, na něhož netradičně postavil Kristiana Michala. „Musím ho pochválit, protože tuhle rolu nehrává, je to spíše středový hráč. Ale zvládl to velmi dobře, přestože Moulis a v prvním poločase Vukadinovič do jeho prostoru neustále nabíhali," vyzdvihl výkon devatenáctiletého záložníka. A ocenil i jednoho ze tří stoperů Jakuba Jugase, jednoho z hráčů, který covid-19 prodělal. „Trénoval teprve tři dny a do zápasu šel s určitým sebezapřením, plus Marios (Purzitidis) hrál po třech dnech další zápas. I proto jsme zvolili formaci se třemi stopery, kterou doplňují krajní halfbeci. Po fyzické stránce je to pro stopery jednodušší zvládnout než v systému 4-4-2 nebo 4-5-1," vysvětlil Hoftych.

Brankář Liberce Milan Knobloch (vpravo) vyráží penaltu.

Ondřej Hájek, ČTK

„Je to zajímavý systém a v tomhle rozpoložení to v naší situaci bylo asi nejlepším řešením, které mohli trenéři zvolit. Vyplatilo se to. Bavili jsme se o tom i s kluky, kteří toho moc v obraně natrénováno nemají, a ti to také uvítali," lebedil si jeden z hrdinů utkání gólman Milan Knobloch.

„Ovšem o to horší to bylo pro střední záložníky a pro Imada Rondič v útoku, protože po nich se pak vyžaduje neustálé posouvání. Pro ně to asi moc dobrý systém nebyl, ale my vzadu jsme to přivítali," usmíval se Knobloch, jenž pochytal několik velkých šancí domácích a Jakubu Řezníčkovi lapil po hodině hry i penaltu.

Zleva Aleš Nešický z Liberce a Daniel Trubač z Teplic.

Ondřej Hájek, ČTK

„Před zápasem bychom brali i bod a tři jsou pro nás v této situaci naprostou fantazií. Je to trochu paradox, že se nám v této situaci podařilo v Teplicích vybojovat vítězství, protože normálně se nám tady moc nedaří. Celý zápas byly Teplice jasně lepší na balonu, my jsme vyčkávali na své šance a dvě jsme proměnili. Po červené kartě šlo z naší strany již o totální defenzívu. Jen jsme čekali, jestli nám dají nebo nedají gól," uznal Knobloch.

Neuvažovali v Liberci kvůli řadě absencí vyvolané koronavirem o odložení zápasu? „Asi bychom to dokázali, kdybychom apelovali na hygienu nebo LFA, protože nemocných hráčů jsme měli hodně. Ale vážíme si toho, že se liga rozjela liga a že ji můžeme hrát i s tím rizikem, že s dorostenci a hráči béčka prohrajeme. Nechtěli jsme však, aby kvůli nám liga stála a dělat z toho nějaký precedens. Věřím, že stejně se budou chovat i další kluby," uzavřel Hoftych po cenném triumfu.