Host ze Sparty v Teplicích okamžitě zaujal. Konečně jsem si první ligu vyzkoušel, pověděl Fortelný

„Bohužel jsme nevyhráli. Teplicím chci pomoci, takže je to pro mě zklamání. Zároveň jsme rád, že jsme si první ligu konečně vyzkoušel," pověděl záložník, jemuž bude v lednu příštího roku 22 let. „Doufám, že se budu zlepšovat a budu moct pomoci, abychom byli co nejvíce úspěšní a sbírali body," doplnil člen reprezentace do 21 let, jenž se Spartou v létě prodloužil smlouvu až do roku 2023.

Po čtvrthodině hry se zapojil do kombinace, která vedla k jedinému zásahu žlutomodrých. Naběhl si do vápna Liberce na přihrávku Vukadinoviče, balon z první přiťukl zpátky před šestnáctku Trubačovi a ten nádhernou střelou vyrovnal na 1:1. Fortelný tak slavil gól i svou první asistenci na prvoligovém levelu.

„Trubimu jsem to jen sklepnul, dal parádní gól, od něj to byla nádhera. Trenér po mně chce, abych hodně nabíhal za obranu a snažil se roztrhávat obrannou řadu soupeře. Větším akčním radiem jsem se prezentoval i v Jihlavě," řekl Fortelný, který v minulé sezoně hostoval ve druholigové Jihlavě a v předminulé ve Vlašimi.

„Druhá liga je hlavně o soubojích a fyzické zdatnosti, první je více o rychlosti, i co se herního přemýšlení týká," všiml si hned po premiéře mezi smetánkou.

Soupeře jsme zamkli

„Ve druhém poločase jsme soupeře zamkli, drželi jsme balon, jenže nám to bylo k ničemu, když jsme si žádné závratné šance nevytvořili. Byli jsme takoví bezzubí," zhodnotil Fortelný.

Mírnou náplastí mu však může být pochvala od kouče Stanislava Hejkala. „Strašně jsem se za to bil za to, aby k nám Honza Fortelný přišel. Hrál velmi dobře, byť si samozřejmě zvyká na nové spoluhráče i jiný styl hry. Takhle to možná hráli ve Spartě, protože ta je zvyklá na převahu, ale myslím, že Teplice do budoucna v takovém drtivém tlaku hrát nebudou, co se držení míče a hraní na soupeřově polovině týká. Výkon Fortelného se mi líbil a myslím, že Honza je pro český fotbal příslibem do budoucna," uzavřel Hejkal.