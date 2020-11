Bizarní termínovka. Liga se zarazí až den před Štědrým dnem, začne hned v půlce ledna

Taková sezona tady ještě nebyla. Podzimní část první fotbalové ligy kvůli nedávné koronavirové přestávce skončí až den před Vánoci 23. prosince. Ligové jaro začne v polovině ledna. Ligové grémium formou per rollam rozhodlo o nové podobě termínových listin obou profesionálních soutěží.

Výjimečná doba si vyžádala výjimečné řešení.

Jako náhrada za měsíční nucenou výluku se bude nejvyšší soutěž hrát v prosinci až do vánočních svátků a do konce kalendářního roku by se mělo nakonec stihnout sehrát čtrnáct ligových kol.

ℹ Ligové grémium rozhodlo o nové podobě termínové listiny FORTUNA:LIGY. Podzimní část skončí až 23. prosince 📅



Více v článku 📲 https://t.co/dX1qOEIAm1 pic.twitter.com/E903RMarDT — FORTUNA:LIGA (@fortunaligacz) November 16, 2020

Druhá liga se bude nově hrát až do poloviny prosince. Pořadí jednotlivých kol zůstane zachované podle původního rozlosování.

Moc variant k řešení termínové nouze nebylo. Jedno okno nabídl přerušený MOL Cup, pro jehož třetí kolo byla v původní listině vyhrazena středa 16. prosince. Poslední zápasy Fortuna ligy v letošním kalendářním roce se odehrají těsně před vánočními svátky ve středu 23. prosince.

"Členské kluby si kvůli nové termínové listině odsouhlasily zkrácení zimního přípravného období. Posunutí jarní části není možné s ohledem na plánované EURO a nejvyšší soutěž se proto znovu rozeběhne po necelých čtyřech týdnech patnáctým kolem již 16. ledna," avizuje LFA.

Zástupci profesionálních klubů odsouhlasili nové termínové listiny nejvyšších soutěží ✅ FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA se bude nově hrát až do poloviny prosince.



Více info 👉 https://t.co/E5KDaLh1NX pic.twitter.com/w5NUvfGEol — FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA (@FN_liga) November 16, 2020

Ve druhé lize bylo třeba najít termíny pro čtyři kola, která nebylo možné sehrát během října. Soutěž se tak po hlasování klubů druhé nejvyšší soutěže proto bude hrát ještě první prosincový víkend a třináctým kolem se naváže potom na začátku března příštího roku.