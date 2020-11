Sparta - Budějovice 2:4 Šok na Letné. Sparta ve výročním utkání prohrála s Jihočechy a ještě přišla o Pavelku

Výroční retro dresy evokující éru před devadesáti lety, kdy rudé triko s šnůrkami u krku oblékal i legendární belgický kanonýr Raymond Braine, který v něm nastřílel 120 gólů a získal dva mistrovské tituly, na Spartu ani trochu nepůsobily. Výraznou územní převahu si sice od samého začátku vynutila, jenže inkasovala jako první.

Už po jedenácti minutách se totiž při prvním rychlém výpadu Jihočechů řítili do velké šance Van Buren s Bradnerem, jenže nizozemský legionář hostující v Českých Budějovicích z Edenu, jí pohrdl neuvěřitelně nepřesnou přihrávkou. Sparta však tohle varování vážně nevzala a po pár minutách nabídla soupeři další.

Mészáros ji tváří v tvář v Hečovi využil, i když si na posvěcení své trefy musel počkat, neboť pomezní rozhodčí Caletka totiž signalizoval ofsajd. Video ho však usvědčilo z omylu, takže gól platil a Jihočeši po čtvrthodině na Letné vedli.

Fotbalisté Sparty nastoupili proti Dynamu v retro dresech.

sparta.cz

Až po půlhodině si švédský legionář Karlsson nejspíše vybavil, že retro dresy oblékli i kvůli Braineho gólům. Narazil si míč s Julišem a Drobný se po jeho střele natahoval marně. Vyrovnání Spartu vyprovokovalo k drtivému tlaku. Přitiskla hosty k šestnáctce a nutila je jen a jen bránit a odkopávat míče nazdařbůh, druhý gól ovšem do přestávky nepřidala. Pavelkovu pumelici zlikvidoval Drobný, další střely šly mimo nebo je zblokovala houština bránících těl.

Po změně stran byla Drobného brána v jednom ohni zase. Lischkovku hlavičku však gólman hostů vytáhl bravurně nad břevno, Juliš vzápětí mířil vedle...

O to větší byl šok, který Letná zažila. Při prvním výpadu hostů totiž Lischka napálil míč vysoko do vzduchu, hlavičku Šulce sice stačil Heča ještě vyrazil, ale Brandner přece jen dotlačil balon do sítě.

Sparťan David Moberg Karlssson vyrovnává...

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta sice po čtvrthodině zásluhou hlavičkujícího Krejčího vyrovnala, po minutě však šokující přestřelka pokračovala... Javorek totiž vypálil z velké dálky a nešťastník Lischka tečoval jeho střelu tak, že se došourala za Hečova záda.

Sparta se sice stejně jako loni pokoušel i potřetí o vyrovnání, ale když střídající Minčev ve slibné šani nepochodil, rozplynulo se její snažení do vytracena. Nejenže ztratila ve výročním utkání o tři body, ale v nastaveném čase ještě přišla o Pavelku vyloučeného po druhé žluté kartě.

A kdyby jen to - hořkost si vypila nakonec až do dna, protože pár vteřin před koncem inkasovala z kopačky Brandnera počvrté a zápas tak pro ni skončil velkým zmarem.