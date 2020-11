Pilík zachránil Příbrami bod: Na hřišti jsem byl pár minut, ale na penaltu jsem si věřil

Říká se, že na penaltu nemá jít faulovaný hráč, nebo ten, který je na hřišti pár minut. Vy jste tam byl čtyři...

V tu chvíli to bylo asi odvážné, na trávníku jsem byl pár minut a šel jsem kopat penaltu, navíc za pro nás nepříznivého stavu. O tom pořekadlu jsem nepřemýšlel. Konečně, nejsem první a jistě ani poslední, kdo ho porušil (usmívá se).

To jste si opravdu tak věřil?

Na gólmana Jirku Flodera jsem si fakt věřil. Znám ho ještě z mého působení v Brně, i když to jsou dva roky. Vím, kam při penaltách skáče, tak jsem si počkal a dal mu to na druhou stranu.

Od páté minuty jste prohrávali a Brno bylo lepší. Nebál jste se na lavičce dalšího debaklu, jako před pár dny na Slovácku?

Na to jsme vůbec nemysleli, to by bylo špatné. Naopak jsme na lavičce věřili, že je dost času s utkáním něco udělat. A kluci na hřišti se herně zvedli, byli aktivní, nešli do kolen, to bylo důležité. Ve druhé půli jsme podle mne byli i lepší.

Zleva Marek Havlík ze Slovácka, Tomáš Pilík z Příbrami a Lukáš Sadílek.

Dalibor Glück, ČTK

Co první bod ze hřišť soupeřů pro Příbram znamená?

Je velmi cenný, zejména po bídě z posledních zápasů. Nehráli jsme třeba špatně, ale dostávali hloupé góly. Musíme ten bod ale potvrdit doma s Mladou Boleslaví a konečně vyhrát. Věřím, že nám zvedne zdravé sebevědomí.

Po debaklu doma s Ostravou podle informací Práva uvažovalo vedení klubu o odvolání kouče Pavla Horvátha, pokud nepřiveze alespoň bod z nadcházejících duelů na Slovácku a v Brně. Věděli jste o tom?

Nikdo nám nic takového neřekl, ale něco jsme četli na internetu a v novinách. Určitě jsme na to nemysleli, a jestli jsme pomohli týmu i trenérovi, je to jen dobře. Naše problémy nejsou vinou kouče. On na hřišti není. Chyby s námi rozebírá, trpělivě s námi pracuje na jejich odstranění a burcuje nás.