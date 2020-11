FOTBAL ONLINE: Zastaví Plzeň kata Sparty? Výhry slaví Příbram, Slovácko i Zlín

Čtvrtá Plzeň hodlá v Českých Budějovicích částečně odčinit minulou prohru 0:1 ze Zlína. Pokud Viktoria zvítězí, posune se na druhou příčku před Spartu a Olomouc. Jihočechům se proti Plzni dlouhodobě nedaří.

Viktoria s Dynamem neprohrála 17 utkání po sobě a v posledních sedmi vzájemných duelech zvítězila. Na druhou stranu Budějovice vyhrály poslední dvě utkání, když zvítězily na Spartě a doma v osmém kole proti Bohemians.

Příbram rozhodla ve druhém poločase

Že se Příbramští dočkají první letošní výhry, tomu první poločas s Mladou Boleslaví vůbec nenasvědčoval. Hosté se dostali do vedení v 28. minutě díky brance Michala Škody, to však bylo z jejich strany vše. Tým Pavla Horvátha se ve druhém poločase nadechl k náporu. V 64. minutě nejdříve Radek Voltr vyrovnal, vítěznou branku si i dvanáct minut později připsal Stanislav Vávra.

Příbram slaví první vítězství v letošním ročníku

Vlastimil Vacek, Právo

Poznar zničil naděje Karviné

Pekelný úvod zažili fotbalisté Karviné proti Zlínu. Už v první minutě se prosadil Tomáš Poznar a zajistil pro hosty rychlé vedení. A to nebylo od dvaatřicetiletého útočníka vše. O osm minut se prosadil z bezprostřední blízkosti podruhé a Ševci tak vedli po deseti minutách 2:0.

Domácí se již z úvodního šoku neprobrali, obranu hostů překonat nedokázali a připsali si třetí porážku v sezoně. Zlín se naopak po třetí výhře v řadě vyšvihl v neúplné tabulce na páté místo.

Zleva Dominik Simerský ze Zlína a Lukáš Bartošák z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

Slovácko nedalo Opavě šanci

Domácí fotbalisté měli výborný vstup do utkání, když je ve 14. minutě poslal do vedení Stanislav Hofmann. Další ránu do vazu Slezanů zasadil o deset minut později Lukáš Sadílek, a když o chvíli nato překonal hostujícího Fendricha Milan Petržela, byli hosté zralí na ručník. Aspoň částečně do hry se Opavští vrátili v 29. minutě, když na 1:3 snížil Lukáš Holík.

V druhém poločase již branka nepadla, Slovácko tak po vysoké výhře proti Příbrami (5:1) z minulého kola slaví druhý triumf v řadě. Opava naopak zůstává s pěti body předposlední jen o skóre před Příbramí.

Zleva Patrik Hellebrand ze Slovácka, Vlastimil Daníček ze Slovácka a Pavel Zavadil z Opavy.

Dalibor Glück, ČTK