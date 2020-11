Zmar Plzně, Viktoria opět bez výhry! Triumf slaví Slovácko, Zlín i Příbram

V prvním poločase mezi Českými Budějovicemi a Plzní měli více ze hry domácí, když se do šancí dostali Mick van Buren či krátce po něm Petr Javorek, míč však za zády Aleše Hrušky neskončil.

Druhá půle se nesla v režii favorizované Viktorie, ale Plzeň se jen těžko dostávala do vyložených šancí, blízko brance tak byla v 52. minutě jen rána Davida Limberského, která však mířila nad břevno domácí svatyně. Více však svěřenci trenéra Horejše svému soupeři nedovolili a zápas tak skončil bez branek.

Dynamo po výhře nad Spartou a Bohemians bodovalo i potřetí v řadě.

Veliký závar před brankou Českých Budějovic

Václav Pancer, ČTK

Příbram rozhodla ve druhém poločase

Že se Příbramští dočkají první letošní výhry, tomu první poločas s Mladou Boleslaví vůbec nenasvědčoval. Hosté se dostali do vedení v 28. minutě díky brance Michala Škody, to však bylo z jejich strany vše. Tým Pavla Horvátha se ve druhém poločase nadechl k náporu. V 64. minutě nejdříve Radek Voltr vyrovnal, vítěznou branku si i dvanáct minut později připsal Stanislav Vávra.

Příbram slaví první vítězství v letošním ročníku

Vlastimil Vacek, Právo

Poznar zničil naděje Karviné

Pekelný úvod zažili fotbalisté Karviné proti Zlínu. Už v první minutě se prosadil Tomáš Poznar a zajistil pro hosty rychlé vedení. A to nebylo od dvaatřicetiletého útočníka vše. O osm minut se prosadil z bezprostřední blízkosti podruhé a Ševci tak vedli po deseti minutách 2:0.

Domácí se již z úvodního šoku neprobrali, obranu hostů překonat nedokázali a připsali si třetí porážku v sezoně. Zlín se naopak po třetí výhře v řadě vyšvihl v neúplné tabulce na páté místo.

Zleva Dominik Simerský ze Zlína a Lukáš Bartošák z Karviné.

Petr Sznapka, ČTK

Slovácko nedalo Opavě šanci

Domácí fotbalisté měli výborný vstup do utkání, když je ve 14. minutě poslal do vedení Stanislav Hofmann. Další ránu do vazu Slezanů zasadil o deset minut později Lukáš Sadílek, a když o chvíli nato překonal hostujícího Fendricha Milan Petržela, byli hosté zralí na ručník. Aspoň částečně do hry se Opavští vrátili v 29. minutě, když na 1:3 snížil Lukáš Holík.

V druhém poločase již branka nepadla, Slovácko tak po vysoké výhře proti Příbrami (5:1) z minulého kola slaví druhý triumf v řadě. Opava naopak zůstává s pěti body předposlední jen o skóre před Příbramí.

Zleva Patrik Hellebrand ze Slovácka, Vlastimil Daníček ze Slovácka a Pavel Zavadil z Opavy.

Dalibor Glück, ČTK