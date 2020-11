Náš nejhorší poločas za celý podzim, nehledal omluvu slávistický kouč

Určitě paradox. Během devíti odehraných podzimních ligových kol přišla mistrovská Slavia jen dvakrát o body, přičemž ji o ně v obou případech obrali nováčkové. Ve třetím kole Pardubice hrající ve vršovickém azylu u Botiče po remíze 1:1, v devátém po stejném výsledku Brno, které v předchozím duelech s týmy z výsluní tabulky dostalo čtyřbrankový příděl od Sparty i od Plzně. „Jenže teď už je to jiné Brno,“ chabě namítal slávistický kouč Jindřich Trpišovský po šoku, který v nedělním večeru v Edenu prožil.

Aby ne, když po čtvrteční pohárové euforii v Nice spadl mistrovský celek do tvrdé ligové reality.

„Hlavně proto, že první půle v našem podání byla nejhorší v této sezoně. Nešly nám věci, které nás jindy zdobí, za všechno mluví to, že nejaktivnějším hráčem naší středové řady byl sedmnáctiletý Jurásek," povzdechl si rozčarovaný kouč Pražanů.

„Mohlo to být lepší, kdybych proměnil šanci, do které jsem se za bezgólového stavu dostal. Nikoho jsem ale kolem sebe neviděl, takže jsem to vzal na sebe," vyčítal si debutant ve slávistické základní sestavě Matěj Jurásek příležitost, kterou mu ve 25. minutě zlikvidoval brněnský gólman Floder.

Musa hledá cestu k brance Zbrojovky

Chorvatský legionář Petar Musa si ty své promarněné šance ovšem musel vyčítat mnohem víc. Po vedoucím gólu Simy se dostal v rychlém sledu hned do dvou, ale v obou selhal, což stálo jeho tým nakonec výhru a tři body.

„A k tomu ještě příležitost Olayinky. Během pěti minut jsme měli tři gólovky, kterými jsme mohli utkání rozhodnout. Místo toho na samém konci zápasu nejprve pustíme soupeře do šance a vzápětí neubráníme první roh, ke kterému se dostal. A co si vybavuju - něco takového se nám stane po dvou letech," okamžitě si Trpišovský vzpomněl, že podobně jeho svěřenci inkasovali z rohového kopu naposledy v utkání s Libercem.

V duelu s nováčkem za to zaplatili ztracenými body. „Přitom jsme hráčům připomínali, že nesmí hosty podcenit. Stejně se tak ale stalo. Brno si ovšem remízu zasloužilo, protože potvrdilo, že po nucené koronavirové pauze šlo výkonnostně nahoru. Je ale spíše náhoda, že jsme ztratili body s oběma nováčky. Společné mají oba zápasy snad jen to, že soupeř skóroval vždy po naší chybě."

Nicolae Stanciu ze Slavie Praha a Pavel Dreksa ze Zbrojovky Brno b

„Pomohl nám návrat Dreksy, protože hrát s ním a bez něho je velký rozdíl. Na organizaci defenzivy je to patrné. A příchod Galiče rovněž, protože obrana se konečně ustálila," vysvětloval trenér Miloslav Machálek probuzení svého týmu.

Ke třem bodům z Jablonce a domácí remíze s Příbramí teď Brno přidalo bod z Edenu, takže se mu dýchá o poznání lépe.

„Odpracovali a odmakali jsme si ho, takže je pro nás zlatý. A pro koho by bod z Edenu nebyl zlatý? Takové mužstvo neznám," netajil hostující kouč, že je navýsost spokojený. „Aby ne, když Slavia nasadila do druhé půle velkou sílu, což pro nás představovalo zkoušku ohněm. A my v ní obstáli," připomněl hromadné střídání v domácích řadách o přestávce a příchod Masopusta, Olayinky a Holeše, kteří měli strhnout výhru na stranu Slavie.