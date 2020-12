Dvě penalty, červená, strkanice na závěr. Slezské derby rozhodl exopavský Svozil

„Chápu emoce, ale vždy by měl být nějaký respekt k soupeři. Skákat před domácí lavičku a bít se do prsou, tomu fakt nerozumím," podivoval se nad chováním ostravského stopera kapitán Opavy Jan Žídek.

„Zio (Stronati) se tam s někým hádal. Nevím, co po něm řvali. Ale třeba Sedláček (vedoucí opavského mužstva - pozn. aut.) nám nadává pokaždé od první minuty i v přípravě. Bylo to úplně zbytečné, ale už se stalo, zpátky to nevezmeme," komentoval melu po závěrečném hvizdu brankář Baníku Jan Laštůvka. On, stejně jako domácí veterán Zavadil, viděl po utkání žlutou kartu.

To důležitější se ale událo jen o pár desítek vteřin dříve. Už v nastaveném čase poslal hostující Fleišman míč z trestňáku do břevna, k odraženému balonu se jako první dostal Svozil a rybičkou jej nekompromisně poslal do sítě. „Pro mě je to strašně silný okamžik, protože jsem v Opavě působil. Teď už jsem ale v Baníku a raduju se z toho, že výhra ze Slezského derby jde do Ostravy," dělil se o pocity z prvního slezského derby v dresu Baníku Svozil.

Autor vítězného gólu Baníku Jaroslav Svozil.

Vladimír Pryček, ČTK

Motivaci překlopit skóre na stranu Ostravy měl velkou. „Když Žídek vyrovnal (v 86. minutě), tak přišlo přesně to, co jsem čekal. Padla nějaká peprná slova na mou osobu, že to mám za to, že jsem v Baníku a tak. Že je to 1:1 a ať jdu do... někam a takhle. Cítil jsem, že ještě není konec, že nějakou šanci ještě mít budeme a přišla," radoval se Svozil.

Opavané, kteří snad poprvé v sezoně svého soupeře dokázali na hřišti převýšit, další porážku kousali jen těžko. „Bolí to hrozně. Moc jsme si přáli tohle utkání zvládnout. Když jsem přišel před zápasem do kabiny, kluky jsem nepoznával. Byli nahecovaní, odhodlaní. Všichni jsme věřili, že to bude zlomový zápas. Bohužel i kvůli tomu, že jsem nedal penaltu, jsme prohráli," připomněl Žídek moment ze 14. minuty, kdy Pokorný trefil kolenem do obličeje Dordiče.

Zleva Jakub Pokorný z Ostravy a Bojan Dordič z Opavy. Po tomto zákroku kopali Opavští penaltu.

Vladimír Pryček, ČTK

Penalta se kopala i na druhé straně. Zavinil ji Juřena, jenž okatě strčil do Filla. Brazilec De Azevedo napodobil Antonína Panenku a dloubákem poslal Baník do vedení. „Nechápu, že tohle hráč v době videa vůbec může udělat," kroutil hlavou trenér Opavy Radoslav Kováč.

„Jsem zlomený jako šíp. Odehráli jsme v první půli dobré utkání, ale my prostě neumíme dát gól. Nedáme ani penaltu. Normálně se bojíme vyhrát," zoufal si Kováč.