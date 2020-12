Oklepat se a jít dál. Slavia byla efektivnější, mrzí Hancka lekce v derby

Brousili si zuby na návrat do čela tabulky, jenže derby zase nezvládli. Fotbalisté Sparty doma stejně jako před rokem prohráli se Slavií 0:3 a na vedoucího rivala z Edenu teď ztrácejí v tabulce pět bodů. „Je mi to líto,“ kaboní se Dávid Hancko. Letenský stoper stále překonává zdravotní problémy. Po dlouhé době zvládl odehrát celé utkání, ke spokojenosti má ovšem daleko.

Během pár minut se derby zlomilo. Domácí kanonýr Juliš zahodil penaltu, zatímco sešívaný démon posledních dnů Sima se trefil dvakrát a Spartu dokonale uzemnil.

„Nikdo jsme si derby takhle nepředstavovali. Mrzí mě to. Liga je dlouhodobá soutěž, ještě máme hodně zápasů. Musíme se oklepat a jít dál. Soupeř byl efektivnější, my jsme šance nevyužili, oni ano. A zvítězili," hodnotí Dávid Hancko pro klubovou televizi.

V naladění na derby podle něj problém nebyl. „Nahecovaní jsme byli všichni. Jsme šťastlivci, že můžeme hrát takovéto zápasy, to by chtěl každý kluk. O ničem jiném se před utkáním nemluví, celé město se zastaví. Byl jsem velmi nahecovaný, chtěl jsem vyhrát a nechat na hřišti maximum, aby se to povedlo. Mohli jsme jít do vedení, což nevyšlo a vzápětí jsme inkasovali," líčí slovenský reprezentant.

Sima má skvělou formu

Zlomový moment se Spartou zacloumal, pak už se až do konce s vývojem zápasu nevypořádala.

„Do té doby bylo utkání vyrovnané, zvládali jsme souboje. Pak jsme ale dostali druhý gól, dali jim trochu prostoru a Sima se trefil výborně. Má teď skvělou formu. Snažili jsme se dál, ale nebylo nám přáno, při mojí hlavičce tam moc nechybělo," poukazuje Hancko, že po rohu mohl srovnat na 1:1.

Zleva Dávid Hancko ze Sparty a Jan Kuchta ze Slavie.

Nakonec derby dohrál, i když hned v úvodu se zdálo, že bude muset zase střídat.

„Zdravotně se pořád cítím všelijak, bohužel. Ve dvanácté minutě jsem po několika soubojích myslel, že budu muset střídat. Naštěstí se koleno uklidnilo a zvládl jsem celý zápas, což je pro mě dobrá zpráva," nachází alespoň jedno pozitivum.

„Po měsících se mi povedlo odehrát celý zápas, za to jsem vděčný. Budu se snažit dál makat, abych co nejdřív mohl hrát co tři dny devadesát minut," přeje si Hancko.