Odešli jsme mentálně, potřebujeme to zastavit, už je pět minut po dvanácté, lamentoval plzeňský kouč Guľa

Po prohře 2:3 v Jablonci se mu nemluvilo vůbec snadno. Kouč Plzně Adrian Guľa bezprostředně po utkání nechápal, co se s jeho týmem stalo. V prvním poločase Viktoriáni svého soupeře jasně přehrávali a do kabin šli s nadějným náskokem 2:0. Ve druhém však přišel kolaps a tři obdržené góly během dvaceti minut.

„Kalich hořkosti vypíjíme do úplného dna," konstatoval kouč Adrian Guľa, jehož pozice je nyní ještě více ohrožena. „Co se herní stránky týká, mužstvo je schopné hrát velmi kvalitně, bohužel jde jen o velmi krátké úseky. V defenzivní činnosti jsme prakticky potrestaní za každý mikro detail," hořekoval kouč po bolavé prohře. Naposledy Plzeň prohrála ligový zápas, ve kterém vedla v poločase o dva góly, před 69 lety...

Debatoval s vedením Plzně o své pozici? „Diskuse s vedením vedeme, ale jde o interní záležitost a zatím je nebudu veřejně vynášet ven. Pochopitelně však naše výsledky, hru a podněty vnímám. Pro mě je podstatné, abychom na nejbližší zápas byli o hodně lépe a efektivněji připravení, abychom ho zvládli vítězně," řekl Guľa.

Obrat nastartoval v 58. minutě Doležal kontaktním gólem, v 66. vyrovnal Zelený, a 77. minutě ho dokonal Ladra. „Ale i za stavu 2:2 jsme měli tutovku. Chvíli se mi i zdálo, že je to fajn a že jsme zpět. Bohužel realita je jiná. Musíme si tohle rozklíčovat. Nejsem tak silný analytik, abych teď bezprostředně po zápase dokázal úplně trefit detaily, co je příčinou, zda ztráta pozornosti nebo nedostatek sebevědomí," přiznal Guľa.

Přitom utkání v rozjetém Jablonci začali jeho svěřenci parádně. „Dva světy," rozdělil Guľa hodnocení atraktivního duelu. „Velmi slušný a kvalitní první poločas, byli jsme v pohybu, dominovali jsme. Dali jsme dva góly, tyčku, třetí branka nám nebyla uznaná. Mužstvo fungovalo velmi kvalitně a soupeře takřka nepouštělo do vážnějších situací. Zápas jsme kontrolovali," byl s úvodním dějství spokojený.

Joel Kayamba z Plzně (vlevo) a Vojtěch Kubista z Jablonce v utkání 11. kola první fotbalové ligy.

Radek Petrášek, ČTK

Jenže to druhé ho bude nejspíš strašit ještě hodně dlouho. „Jenže ve druhém poločase se ukázalo, že v prvním jsme nebyli produktivní dostatečně, soupeře bylo možné dorazit gólem na 3:0. Druhý svět. Soupeř se dokonale chytnul vstřeleným gólem, my jsme odešli mentálně a odešly nám naše principy hry. Jednoznačným momentem zápasu je šance Ondráška za stavu 2:2. Prohráli jsme. Soupeři za obrat gratuluju, pro nás je to obrovské zklamání," připustil Guľa, jehož tým čeká v lize na výhru už čtyři zápasy v řadě.

„Potřebujeme to zastavit, už je pět minut po dvanácté. Potřebujeme se věnovat dalšímu zápasu, abychom ho zvládli. Ukazuje se, že samo to nepřijde a zápas v české lize nejde doma ani venku vyhrát individuální kvalitou, je potřeba být víc soudržnější a vytrvalejší v detailech," dodal.

„Každá krize má své hranice a je předzvěstí něčeho velkého. Tak to bývá v životě i ve fotbale. Věřím tomu, že když si takovým způsobem společně vyžereme to, že jsme ztratili jasný zápas, že přijde bod zlomu už v nejbližším střetnutí a začneme vítězit a kvalitněji hrát," uzavřel. Už v úterý Plzeň hostí Teplice.