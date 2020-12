Jak se Zelený radoval ze své mýlky. Přišlo mi, že Plzeň přestala hrát, všiml si jablonecký univerzál

„Abych byl upřímný, nepočítal jsem s tím, že bychom to mohli otočit. Naštěstí jsem se mýlil a zvládli jsme to," slavil Zelený senzační obrat na konečných 3:2.

„První půle z naší strany byla hodně špatná. Plzeň jsme snad vůbec neohrozili. Měli jsme dva rohy a nevyřešili jsme je úplně dobře. Naopak soupeř na nás nalezl, hráli dobře do útoku a stoprocentně zaslouženě po první půli vedl," zhodnotil stoper mizérii v první části.

„Čekal jsem, jak se postavíme k té druhé, jak nám to půjde a jak budeme vypadat. Pokud bychom pokračovali jako v prvním poločase, asi by to pro nás dobře nedopadlo," konstatoval.

Zelenému a spol. však pomohl poločasový bengál rozzlobeného kouče Petra Rady. „Nebyl spokojený, ale to nemohl být se svým výkonem nikdo z nás. Nikdo nepodal takový výkon, jaký by měl. Bylo potřeba něco říct a jak vidět, asi to pomohlo," naznačil Zelený.

Severočechy oživilo i trojité střídání. „Určitě nám pomohlo, povedlo se to. Ale nebylo to tím, že střídaní kluci by byli výrazně horší než my. Trenér s tím chtěl spíš něco udělat, v první půli nehrál nikdo dobře," uznal.

Do druhého dějství už nastoupil jiný Jablonec. „Aniž bych chtěl shazovat náš výkon, nemyslím si, že by tam bylo nějaké úplně stoprocentní zlepšení. Noví kluci nám pomohli udržet se více na balonu, ale po prvním gólu mi přišlo, že Plzeň přestala hrát, vlastně už před ním. Branka na 1:2 nám pomohla, jak už to tak bývá," poznamenal Zelený, který v 66. minutě nezazmatkoval a vyrovnal na 2:2.

„Gól Zeleného byl nádherný. Neřešil to silou, ale placírkou pravou nohou. Klobouk dolů," uznale řekl na adresu levonohého fotbalisty Rada.

„Nejprve mě lehce napadlo, že to zaseknu. Ale Vojta Kubista na mě vehementně křičel, ať střílím. V podstatě to bylo jediný řešení, buď anebo. Hruška nemohl nic vidět, oba týmy byly namačkaný ve vápně... Chtěl jsem zakončit takhle placírkou. Kdybych se do toho opřel víc, asi by míč skončil u rohového praporku. Bylo to asi moudřejší řešení a jsem rád, že to takhle dopadlo," popsal Zelený svou trefu.

Když pak přidal Ladra třetí zásah, o sladkém triumfu nepochyboval. „Už jsem věřil, že to udržíme. Sice nás většinu času okupovali, ale nic stoprocentního neměli. Věřil jsem, že to již ukopeme," přiznal Zelený. Tady se již nemýlil.