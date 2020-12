GLOSA: Další kouč na odstřel. V Plzni to dal zatím jenom Vrba

Guľa převzal Plzeň na začátku ledna. Nastoupil po druhé éře Pavla Vrby, který klub během ní dostal i potřetí do Ligy mistrů. Slovenský kouč se pustil do práce s obrovským drajvem, na české poměry s inovativním přístupem, používáním moderních technologií. Včetně natáčení tréninků.

Tým proměnil k lepšímu, na jaře Plzeň šlapala jako skvěle vyladěný stroj. Od léta je ale na první pohled evidentní: něco je špatně, něco nefunguje. Vyřazení z bojů o Ligu mistrů a následně i z předkol Evropské ligy nebylo možná až takové překvapení, jak si mnozí mysleli. Všechny Guľovi předchůdce, kteří si vedli podobně, stihl vyhazov. Slovenský kouč ale dostal důvěru.

Dušanu Uhrinovi mladšímu, prvnímu nástupci Vrby, který na podzim 2013 odešel po dvou titulech a dvou účastech v Lize mistrů s velkou pompou k reprezentaci, zlomil vaz krach v předkolech evropských pohárů. Stejně tak o rok později Miroslavu Koubkovi, který Plzeň dovedl k titulu. Ten s týmem získal i Karel Krejčí, tomu se ale stal dokonce osudný pětigólový debakl na Slavii v závěrečném kole, kam mužstvo přijelo uprostřed mistrovských oslav...

Do Ligy mistrů následně nedostal tým ani Roman Pivarník, který v Plzni do konce smlouvy také nevydržel. Možná nyní stejný osud stihne i Guľu. Pokud bude odvolán, zařadí se do šiku několika svých předchůdců, kteří ve Viktorii nenaplnili očekávání a skončili předčasně. Ano, jsou to, až na Pavla Vrbu, všichni ostatní.

Jak zastavit sklizeň trpkých plodů?

Dá se říct, že Vrba byl kromě Guľy jediný, kdo byl s kabinou na jedné vlně. Spekulovalo se, že hráči v éře Uhrina a Koubka měli v Plzni velké slovo. Vedení na ně prý leckdy dalo víc než na kouče. Ti měli také jiné představy o další cestě Plzně. Možná i proto narazili.

Vzhledem k trenérským rošádám bylo nasnadě, že nelze udržet jednu koncepční linii. Nový kouč zdědil hráče od předchozího, jenž si je do Plzně přivedl k obrazu svému. Teď Viktoria i kvůli tomu sklízí trpké ovoce.

Je tedy otázkou, jestli v takovém trendu pokračovat. Další výměna sice může přinést krátkodobé procitnutí, nicméně Plzni se může vyplatit spíš sázka na delší a trnitější cestu. Leží na ní naděje a perspektiva, že se vrátí zlaté časy. Tuto variantu zvolila před lety Žilina, která v prvním roce pod Guľou výsledkově neoslnila. V příští sezoně slavila mistrovský titul...