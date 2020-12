Potvrzeno! České rozhodčí bude mít na povel bývalý portugalský sudí Pereira

Cizinec už jednou českým rozhodčím šéfoval, od léta 2016 do léta 2018 je vedl Polák Michal Listkiewicz. Český fotbal si teď vážně pohrává s myšlenkou, že by povolal další pomoc ze zahraničí. Po Berbrově korupční aféře funguje pouze dočasná Komise rozhodčích Fotbalové asociace ČR. Výkonný výbor FAČR na úterním jednání potvrdil, že se do do čela nové komise postaví Vítor Manuel Melo Pereira, známý bývalý sudí z Portugalska.