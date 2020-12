I Fotbalová asociace se cítí poškozena. Přidala se k trestnímu řízení proti Berbrovi

Takže od úterý se i generalita českého fotbalu přidala do tažení proti svému bývalému místopředsedovi Romanu Bebrovi, který byl 16. října detektivy z Národní centrály proti organizovanému zločinu zadržen, dva dny na to na něho uvalil Městský soud pro Prahu 6 vazbu a od té doby je v ní Berbr považovaný za nejmocnějšího muže českého fotbalu držen. „Přihlásili jsme se do probíhajícího trestního řízení jako jeden z poškozených,“ potvrdil předseda Fotbalové asociace ČR Martin Malík po úterním jednání výkonného výboru.