Zkrat Limberského! Tohle si nemůže dovolit, odsoudil ho expert. Proč ale sudí netrestal?!

Frustrace, zklamání. Do sítě Viktorie Plzeň padal v neděli večer jeden gól za druhým a zkušenému bekovi Davidovi Limberskému ruply nervy. Po čtvrtém inkasovaném sebral míč a mrštil jím po Patriku Šimkovi. Za hrubé nesportovní chování měl vidět červenou kartu, sudí Ginzel ji však neudělil. Viktoriáni už o deseti hráli, když musel předčasně ze hry po druhé žluté kartě Havel. „Limba je Limba a Limbou bude. Je to fantastickej hráč, ale tohle si se svými zkušenostmi a kvalitami nemůže dovolit," komentoval Limberského zkrat Jan Rajnoch, bývalý hráč Slovácka a nyní expert O2TV Sport.

Plzeňský trenér Adrian Guľa v pátek oslavil rok ve funkci na lavičce Viktorie, jenže žádnou fotbalovou parádou jubileum neslavil. Právě naopak, tohle byla ostuda jako hrom. V ofenzivě byla Plzeň neškodná, defenziva naopak dopřávala hráčům Slovácka prostor k zakončení, a tak se není co divit, že skóre ve prospěch domácích narůstalo až na konečných 4:0.

A Viktoriánům tekly nervy, na podobné debakly nejsou zvyklí. Blikanec předvedl třeba zkušený David Limberský, který si frustraci ze čtvrté inkasované branky vylil po svém, když mrštil míč po soupeři. Šimka zasáhl do zad a čekalo se, že půjde za nesportovní chování předčasně do sprch. To se sice nestalo, prohřešek ale neušel televizním kamerám a dá se čekat, že dodatečný flastr plzeňského bouřliváka nemine.

Já vám nevím, ale tohle je za mne červená karta ... hlavně že VAR zkoumal ofsajd #limberskytysihovado pic.twitter.com/iSvlfvQJl2 — Cuba Cubicula (@CubaCubicula) December 20, 2020

Minimálně od expertů ve studiu O2 TV to schytal. Rajnoch, který už skončil s profesionálním fotbalem, byl z počínání zkušeného beka zklamaný. „Hrozně mě to mrzí, protože to dělá vizitku nám zkušenějším. Možná je na čase přenechat místo mladším. Tohle si nemůže dovolit," konstatoval Rajnoch. „Jsem z toho smutnej. Kvalitativně na to samozřejmě má, ale než se takhle nervovat, tak já jsem třeba přenechal místo jiným," doplnil na vysvětlenou. Problém je v tom, že nevidí v plzeňském kádru adekvátní náhradu. „Na místo Davida v Plzni prakticky nikdo není."

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a David Limberský z Plzně.

Dalibor Glück, ČTK

Druhý z expertů Miroslav Jirkal připisuje nesportovní počínání Limberského hrozivému skóre a debaklu Plzně. „Věřím, že u něj to může být frustrace. On tomu dává všechno, což v jeho letech taky není jednoduchý. Hraje zápas od zápasu, nemá volno. Ale řešit tuhle frustraci nahozením (míče) do soupeře, je pro něj ohromně špatný. Vždyť to vidí celá republika," poznamenal expert.