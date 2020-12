Regulérnost ligy byla hrubě narušena, rozpálil trenéra Klokanů odklad, který dostala Slavia před derby

Bezprostřední emoce z prohry 1:2 z jeho vět nezaznívaly. Trenér Klokanů prostě mluvil tak, jak je zvyklý. Na rovinu, bez vytáčení a slovního balastu.

„Regulérnost soutěže byla narušena a vedení Ligové fotbalové asociace by se tím mělo zabývat," trval na svém před televizními kamerami i následně při online tiskové konferenci.

„Nám celý podzim chybělo šest, osm i deset hráčů a nikdo se nad tím nepozastavoval. Nutili nás naopak hrát v neregulérních podmínkách. Třeba proti Českým Budějovicím nám scházelo jedenáct či dvanáct hráčů, a přesto jsme nastoupit museli," připomínal, že se musel v průběhu podzimu vyrovnávat se stejnými problémy, jaké postihly v průběhu týdne Slavii, aniž by k nim někdo přihlížel.

„A to nemluvím o Opavě, o Liberci," snášel Klusáček další příklady pro své tvrzení o neregulérnosti soutěže.

„S hráči jsem to před zápasem se Slavií neřešil, od nich jsem chtěl, aby se soustředili na fotbal. Pro mě to ale je velké téma. Nechápu, jak je možné, že si někdo nechá udělat jedny testy, pak druhé a třetí. Já byl testován pozitivně, a i když jsem netrpěl žádnými příznaky, dostalo se mi odpovědi, že další test podstoupit nemohu. Stejné to bylo i s hráči, kteří také na další testy nemohli," přidal osobní zkušenosti.

„A tady se najednou postupuje úplně jinak. Proto tvrdím, že jde o hrubé narušení soutěže, protože Slavia získala čtyři dny navíc na odpočinek. Někdo to nazve využitím situace, jiný zneužitím, další si může myslet, že podvádí. Nevím, měla by to zhodnotit LFA. Jen se divím, že to Slavii tak lehce prošlo," konstatoval.

Hvězda Slavie Abdallah Sima slaví další gól.

Vlastimil Vacek, Právo

Domácí kouč Jindřich Trpišovský nejprve nechtěl na slova svého trenérského kolegy reagovat. „Je to názor Bohemky a já ho komentovat nechci," řekl, ale pak mu to přece jen nedalo.

„Pro nás to byl složitý týden. V pondělí jsme se dozvěděli, že devět lidí má výsledek testu pozitivní, takže jsme mužstvo rozpustili a sešli se až v pátek. Rozhodně nebylo nic příjemného žít tři a půl dne v tom, že jste pozitivní. Zvlášť teď, před Vánoci. Až ve středu a ve čtvrtek při odběru krve se totiž potvrdilo, že jsme tuhle nemoc ani neprodělali," rekapituloval Trpišovský martyrium, které musel on i hráči během týdne podstoupit. „Nikomu bych to nepřál," dodal.