Petráň zlomil prokletí karvinského stadionu. Zvýšenou motivaci přetavil v gól

„Asi to nikdo moc od nás nečekal, ale my tu kvalitu máme a jenom to potvrzujeme. Doufám, že na to příští rok navážeme budeme našim fanouškům i nadále dělat radost," liboval si Petráň.

Ten se v Karviné objevil poprvé v lize v základní sestavě ligového nováčka a ve 13. minutě trknul do domácí branky míč po skvělém centru Solila. „Krásně mě našel. Jsme hodně rádi, že nemusíme jet takovou dálku domů z prázdnou. První poločas byl z naší strany výborný, ve druhém už to nebylo ono a hodně nás držel brankář Marek Boháč, který chytil možná čtyři góly," pochvaloval si 28letý útočník Pardubic.

V ligové kariéře se urostlý střelec prosadil zatím třikrát při svém hostování v Karviné. Všechny své góly dal na hřištích soupeřů (ve Zlíně, v Olomouci a v Plzni). „Moc jsem se do Karviné těšil. Chtěl jsem hrát, ukázat se a vyhrát. Dostal jsem tu šanci hrát ligu a hodně mě tehdy mrzelo, že jsem na karvinském stadionu nedal ani jeden gól. Povedlo se to až nyní, i když Karvinští z toho asi radost nemají. Většinou to tak bývá, že se trefí hráč, který v týmu soupeře působil. Nebudu nic skrývat, jsem za ten gól moc rád," svěřoval se Petráň.

Urostlého útočníka poslalo trenérské duo Východočechů Jaroslav Novotný a Jiří Krejčí na karvinský trávník s jasným záměrem. „Hrál tu, říkali jsme si, že bude mít zvýšenou motivaci, což se i potvrdilo. Michal odehrál fantastický zápas a ukázal, že se do toho po zranění zase vrací," ocenil Petráňův výkon Novotný.

Pochválil i přínos Davida Hufa, který unaveného Petráně v 63. minutě střídal. „Šel do unavené obrany, taky dal gól. Spokojení mohou být oba. Ta výhra je skvělou tečkou za povedeným podzimem. Poskočili jsme na pátou příčku a není to nezasloužené. Nepřišli jsme se do ligy jenom zúčastnit a myslím, že je to vidět. I když málokdo asi čekal, že budeme mít před zimní přestávkou dvaadvacet bodů," hodnotil Novotný.