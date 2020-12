Mohli být čtvrtí, místo toho přišel sešup. Doma je to strašná bída, upozorňuje gólman Karviné Bolek

Kdyby se karvinským fotbalistům podařilo doma porazit nováčka z Pardubic, přezimovali by na skvělém čtvrtém místě ve Fortuna lize. Na kdyby se ale ve fotbale nehraje. Slezané nedokázali doma vyhrát potřetí za sebou, prohráli 0:2 a propadli se do druhé poloviny tabulky. „Uhráli jsme plno bodů, ale doma je to strašná bída. Teď jsme to jen potvrdili," litoval brankář Karviné Petr Bolek, který v 35. minutě za stavu 0:1 chytil Ewertonovi penaltu. Ani to ale Slezany nenakoplo.

Po špatné první půli jste měli ve druhém poločase spoustu šancí. Byla neschopnost dát gól důvodem porážky?

Jednoznačně. Naše zakončování jako gólman hodnotit nebudu, kluci sami ví, jak to pozahazovali. Mrzí nás to ale velmi, doma nám není přáno. Přes spoustu šancí jsme nebyli schopni skórovat. Nevyšel nám ani začátek, do utkání jsme naskočili absolutně opačně, než jsme chtěli. Nebyli jme aktivní a vyústilo to v první gól. Nedokázali jsme se dostat do hry, nepomohly ani dlouhé nákopy.

Hosté brzy vedli, zahrávali penaltu, kterou jste ale chytil. Přesto vás to nenakoplo. Proč?

Pořád to nebylo ono. Celý první poločas bych hodnotil hodně negativně. Spíš strašně z naší strany. V kabině jsme si pak trošku po sobě zakřičeli a ve druhém poločase, i když herně to nebylo stále ono, jsme měli pět nebo šest šancí. Po druhém gólu už to bylo z naší strany vabank. Hrálo se nahoru dolů a přišlo mi to, jako by si kluci šli mezi svátky zahrát fotbálek.

Měl jste přečteného exekutora pokutového kopu Ewertona?

Penalta je loterie. Gólmani, když penaltu chytí, tak rádi říkají, že ví, kam to kdo kope. Ale já jsem si vybral stranu a vyšlo to. Pak to šlo ještě do brankové konstrukce. Nechalo nás to ve hře, měli jsme šanci hrát dál, ale nevyšlo to a jeto velká škoda právě i z toho pohledu, že jsme přestáli penaltu.

Viděl jste ten zákrok Eduarda na Cadua, po kterém penaltu sudí Zelinka nařídil? Z televizních záběrů tam kontakt vidět nebyl, měl jste lepší výhled?

Penalta je, když ji pískne rozhodčí, takže asi byla. Ale přiznávám se, že jsem byl překvapený, protože jsem měl balon pomalu v ruce. Něco tam o sebe asi škrtlo, ale jestli to bylo na penaltu, to musí posoudit rozhodčí. Já jsem viděl, že hráč soupeře už nemohl dosáhnout na balon, ale pokud tam kontakt s Eduardem byl, tak penalta byla.

Před druhým inkasovaným gólem se za tribunou objevil ohňostroj. Nerozhodil vás trochu? Neztratili jste koncentraci?

Těžko říct, nemůžu mluvit za ostatní, ale já jsem se lehce lekl. Asi nám někdo chtěl udělat radost, nebo poděkovat za dobrý podzim. Za to mu moc děkujeme. Může to vypadat, že nám to nepomohlo, ale určitě bych to na tohle nesváděl.

Nechcete hodnotit střeleckou nemohoucnost spoluhráčů, ale oceníte výkon brankáře Pardubic Marka Boháče, který lapil několik velkých příležitostí?

Vždycky může brankář zachytat dobře, když mu dáme šanci. Druhou věcí je, jak laxně jsme zakončovali. Třikrát čtyřikrát ho to trefilo, jednou mu to dali snad ze dvou metrů do koše, jak se říká. Dneska mi to přišlo až jako groteskní to naše zakončení.

V Karviné jste zvyklí hrát o záchranu, letos na podzim jste útočili skoro na pohárové příčky. Bude hodnocení kladné?

Venku jsme uspěli asi nad naše čekávání. Uhráli jsme plno bodů, ale doma je to strašná bída. Teď jsme to potvrdili a je to špatně. I když se teď říká, že bez diváků se ta domácí výhoda maže, tak na tom musíme zapracovat. Jedna výhra doma nad Bohemkou za celý podzim je strašně málo. To nás stojí daleko lepší postavení v tabulce.

Výhra nad Pardubicemi vás mohla katapultovat na čtvrtou příčku po podzimu. Bylo to téma v kabině?

No, moc jsem se o tom bavit nechtěl, protože jsem se bál, že budeme jako mlsný kocour, který chce ulovit myš a nehledí na nebezpečí. Něco v kabině ale samozřejmě padlo, i když ne nějak velmi. A nakonec to nedopadlo. Prohráli jsme a přezimujeme desátí. Je to tam hodně napěchované a přijdou zase těžké zápasy. O to více škoda těch domácích utkání, které jsme nezvládli.