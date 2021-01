Covid změnil slávistické plány. Trpišovského tým na portugalské soustředění neletí

„Klub nechce riskovat případné zhoršení zdravotní situace," oznámila Slavia s tím, že Trpišovského svěřenci se budou připravovat v domácím prostředí, aby případné další možné zdravotní komplikace nebylo nutné řešit v Algarve.

Tam Slavia absolvovala soustředění loni i předloni, a protože se jí podmínky pro přípravu v nejjižnějším portugalském regionu zamlouvaly, chystala se tam i letos. Na palubě speciálu měli být i fotbalisté posledního celku ligové tabulky Opavy, kteří se chystali do Algarve.

V poslední den roku oznámil slávistický šéf Jaroslav Tvrdík, že dostal na Silvestra nepříjemnou společnost. Test na covid-19 u něho vyzněl pozitivně, což se pochopitelně dotklo i jeho nejbližších, mimo jiné dcery, která je už několik týdnů partnerkou brankáře Ondřeje Koláře. I ten musel do karantény.

Osud obcas zertuje zvlastnim zpusobem. Jestli vse dobre dopadne, PCR testy v roce 2021 chvilku opravdu nebudu potrebovat. 35 byl bohuzel vzhledem k priznakum ocekavane pozitivni. Vsem doporucuji jedine - ockujte se hned, jak budete moci. https://t.co/bzWYnTpD1Z — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) December 31, 2020

"Pětatřicátý (test) bohužel vzhledem k příznakům očekávaně pozitivní," konstatoval Tvrdík na Twitteru s tím, že třicet čtyři testů v průběhu roku absolvoval a právě pětatřicátý dopadl pozitivně. Nemoc u něj probíhá s blíže neurčenými symptomy.

V hráčském kádru Slavie už chybí Ondřej Karafiát, který bude na jaře hostovat v Liberci, odkud do Edenu přišel. Ani Patrik Hellebrand se z hostování ve Slovácku do mistrovského týmu nevrátí. Pod Ještědem měli sice o jeho hostování rovněž zájem, ale on dal nakonec přednost Opavě.

Taras Kačaraba ze Slovanu Liberec příchází do Edenu na hostování.

Vlastimil Vacek, Právo

Naopak novou akvizicí je pětadvacetiletý ukrajinský legionář Taras Kačaraba, který přichází z Liberce na hostování s opcí. Za případný přestup pětadvacetiletého obránce, který patřil na podzim k základním stavebním kamenům Hoftychova celku, by podle kuloárních informací měla Slavia v létě zaplatit dvacet milionů. V Edenu jeho příchod sice jetě oficiálně neoznámili, liberecký kouč Hoftych ho však potvrdil.

Společně s Kačarabou zamířili z libereckého hostování zpátky do Edenu i útočník Júsuf Hilál se záložníky Jakubem Hromadou a Michalem Beranem.

„Jarní program bude hodně nabitý a náročný, a i proto chceme mít v porovnání s podzimem poněkud širší kádr," připomínal trenér Jindřich Trpišovský cíle Slavie v nejvyšší domácí soutěži, tuzemském poháru i Evropské lize.