Velká pauza v zimě je šílená, míní bývalý reprezentant o podobě přípravy

Nejvyšší tuzemská fotbalová soutěž zažívá věc dosud nepoznanou v podobě pouze čtrnáctidenní zimní přípravy. Jak novinku zavedenou v důsledku pandemie koronaviru vnímáte?

Jde o komplikaci, to je jasné. Máme sedm nových hráčů, takže klasická zimní příprava v délce šesti týdnů by se nám náramně hodila. Z hlediska začlenění posil jde o svízelnou situaci. Ale přišlo by mi v současné situaci jako rouhání, kdybych si stěžoval. Jsme rádi, že můžeme hrát fotbal. Situace je navíc pro všechny kluby stejná.

Jenže váš tým je poslední s pouhými šesti body. Absence času na přípravu může představovat v honbě za záchranou klíčový faktor.

Kvalita se zvedla, což je patrné i z tréninků. Vytvořili jsme konkurenční prostředí, což nás posouvá. Máme před sebou dvaadvacet zápasů, a tak si určité věci budou sedat za pochodu. Samozřejmě by se nám větší časový prostor hodil. Ale já věřím, že i bez zimní přípravy boj o udržení zvládneme.

Promítlo se vědomí, že na přípravu je minimální prostor, do přestupové politiky?

Vybírali jsme přednostně české kluky, kteří prostředí dobře znají. Začlenění zahraničních hráčů určitou dobu trvá. Perou se s jazykovou bariérou, potřebují čas na aklimatizaci, na fotbalovou adaptaci. Proto jsme primárně vytipovali hráče znalé prostředí, co se nebudou prát s žádnými bariérami.

Projevila se vidina startu už během třetího lednového víkendu i do kondiční podoby přípravy?

Kluci dostali od kondičního trenéra individuální plány, které zahrnovaly čtyři docela náročné výběhy. Chtěli jsme, aby byli při prvním tréninku tak říkajíc rozfoukaní. Pak jsme měli v plánu dva dny s dvoufázovými kondičními tréninky, které jsme zařadili bez ohledu na zrušené soustředění v Portugalsku hned v úvodu prvního týdne přípravy. Další dny se zaměříme na taktiku. A po sobotní generálce už pojedeme podle klasického herního režimu.

Když si představíte porci 22 ligových zápasů během druhé části soutěže, nemůže vás chybějící kondiční příprava poznamenat?

My jsme určitě neměli problém s kondicí. V žádném zápase! Pokud je klasický režim, kdy se zápasy hrají jen o víkendu, zvyšujeme zátěž v průběhu samotného týdne. Když jsou dva duely v týdnu, klukům ulevíme. Ale naším problém není a nebyla fyzická připravenost. Nás sráží nízké sebevědomí, individuální chyby a problémy se střílením gólů.

Trenér Opavy Radoslav Kováč.

Radek Petrášek, ČTK

Hráči kvůli pandemii koronaviru přišli o letní dovolenou, v zimě většina týmů dopřála fotbalistům volno jen čtyři nebo pět dnů. Může se mimořádná zátěž projevit ve větším počtu zranění?

Věřím, že nic takového nenastane. Znovu se vrátím ke kondiční připravenosti, která v našem případě nepředstavuje problém. Mnohem větším strašákem jsou testy na koronavirus. Pokaždé jsem před testy během podzimu byl celý den nervózní a doslova na špičkách. Testů, respektive výsledků se vyloženě bojíme. Zaznamenal jsem případy hromadného onemocnění hráčů třeba v Anglii. Tam však mají tak široké kádry, že prostě dají šanci dalším klukům a vůbec to neřeší. Jenže když covid-19 trefil na konci podzimu nás a museli jsme k zápasu v Liberci brát kloučky ze škol, šlo o problém. Tudíž doufám, že když už budu muset dávat šanci mladým a neokoukaným, tak jen proto, abych jiným v nabitém programu ulevil. A vždy půjde o moje rozhodnutí, nikoliv volbu z donucení.

Hráči po loňské zimní přípravě následně během března sice vypadli ze zápasového zatížení, ale v tréninkovém zápřahu jsou vlastně nonstop. Může je permanentní zatížení poznamenat z hlediska psychické únavy?

Každý hráč chce vždy hlavně nastupovat do zápasů. I kdyby se nyní začínalo později, stejně by kluci dovolenou nedostali a prostor by vyplnila příprava. A zdlouhavé tréninkové období nemá nikdo rád. Jde o to, aby vedení soutěže následně dopřálo hráčům dostatečný prostor na odpočinek v létě.

Sám jste zažil v roli aktivního hráče obě podoby. Při angažmá v ruském Spartaku Moskva jste měli v zimě pauzu trvající tři měsíce, později ve West Hamu jste zase jel po letní přestávce non stop. Co vám více sedělo?

Velká pauza je vždy šílená. Se Spartakem jsme létali do Turecka na přípravné kempy. Vždy jsme měli čtrnáct dnů tréninkový blok, pak jsme dostali na tři nebo čtyři dny volno a mohli letět domů za rodinami a zase se vrátili do Turecka. Takhle se to celé opakovalo třikrát. Byli jsme v teple, což je samozřejmě na přípravu super. Ubytování bylo v nejlepších hotelových komplexech, fantastické tréninkové plochy, prostě veškerý komfort. Ale ten třetí cyklus už všichni kousali hodně těžce.

Takže vám byla bližší sezona bez zimní pauzy, kterou jste zažil ve West Hamu United?

Určitě. V létě jsem měl vždy sedm týdnů dovolené, někdy i celé dva měsíce. To je velký prostor si odfrknout a dát tělo do kupy. Vždy jsem se cítil na startu sezony perfektně odpočinutý, připravený. A jak se sezona v Premier League přehoupla do ledna, pokaždé to strašně rychle uteklo, protože sled zápasů byl skutečně zběsilý. Vzhledem k tomu, že prakticky totožný model ještě před pandemií koronaviru nastavili v Itálii, Španělsku, Francii i Německu, jde nepochybně o dobrou volbu.