Ostrava - Prostějov 0:1 Baník prohrál s druholigovým soupeřem, Zlín jasně zvítězil. Brno na Maltě padlo

Rekordně krátká zimní příprava začala, fotbalové týmy se hned pouštějí do přípravných zápasů. Ostravský Baník první letošní duel nezvládl, druholigovému Prostějovu podlehl 0:1. Naopak Zlíne neměl s Blanskem problém a zvítězil 4:1. Zbrojovka Brno v prvním semifinále Tipsport Malta Cupu prohrálo s rakouským Swarovski Tirol 0:2.

Prostějov zahájil přípravu na jaro stejně jako Baník v pondělí, po podzimu je ve druhé lize pátý. Naposledy se obě mužstva v přípravě utkala před rokem v zimní Tipsport lize, Baník s řadou mladíků v sestavě tehdy s Hanáky remizoval 2:2.

Tentokrát měl favorit mnohem více ze hry, ale narážel na Muchu, který vychytal i největší šance. Sedm minut před koncem z ojedinělé akce udeřil outsider poté, co se z dálky prosadil tečovanou střelou pod břevno střídající Jurásek.

⏱ KONEC | První utkání v novém roce vítězíme s Blanskem. 🙌 pic.twitter.com/DShXAokj0K — FC FASTAV Zlín (@footballzlin) January 6, 2021

"Chtěli jsme rozložit zátěž. První poločas herně velmi dobrý výkon, bohužel bez gólů, i když šancí bylo dost. Finální fáze byla naší největší slabinou. Druhá půle už nebyla taková, ale do cca nějaké 75. minuty to ještě sneslo meřítko. Pak už šel výkon dolů a v závěru jsme si to 'vyžrali'. Výsledek je zklamání, i když nebyl prioritou," hodnotí na klubovém webu Luboš Kozel, trenér Baníku.

Ve Zlíně padlo všech pět branek až po přestávce a navíc v rozmezí pouhých 14 minut. Tři ze čtyř gólů Ševců dali střídající hráči Toutou, Fantiš a Hrdlička, mezitím skóroval Dramé.

„Chtěli jsme si vyzkoušet i variabilitu v rozestavení, což účel splnilo," poukazuje asistent trenéra Jan Somberg. „V první půli to měli kluci těžší. Pak jsme prostřídali a po úvodní brance už byl druhý poločas zajímavější," přidává se střelec druhé branky Antonín Fantš.

Přípravná fotbalová utkání: Baník Ostrava - Prostějov 0:1 (0:0) Branka: 83. Jurásek. Baník - I. poločas: Budinský - Sanneh, Pokorný, Azackij, Fleišman - Jánoš, Drozd - Kuzmanovič, Tetour, De Azevedo - Zajíc. II. poločas: Budinský - Kukučka, Svozil, Stronati - Sanneh (75. Drozd), Chvěja, Kaloč, Mena, Holzer - Šmiga, Potočný. Trenér: Kozel. Fastav Zlín - Blansko 4:1 (0:0) Branky: 63. Toutou, 65. Fantiš, 72. Dramé, 76. Hrdlička - 74. Harba. Zlín - I. poločas: Rakovan - Procházka, Buchta, Kolář - Cedidla, Conde, Slaměna, Janetzký - Dramé, Jawo, Poznar. II. poločas: Rakovan (69. Šiška) - Slovák, Vraštil, Simerský - Cedidla (69. Kolář), Conde (69. Janetzký), Slaměna (69. Dramé), Hrdlička - Fantiš, Chwaszcz, Toutou. Trenér: Páník.