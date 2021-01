My pomůžeme Slavii, angažmá v Edenu určitě pomůže nám, notují si posily sešívaných Bah a Kačaraba

„Jsem nadšený, že jsem právě tady. Zajímaly se o mě i další kluby, ale když jsem slyšel o zájmu Slavie a viděl její styl hry, který mi podle mého sedí, měl jsem jasno. Hraje ofenzivně, krajní beci hodně útočí. Chci střílet a připravovat góly, myslím, že tím můžu týmu pomoct," svěřoval se hned po podpisu smlouvy pro klubové stránky Slavie mladý dánský reprezentant Bah.

„Jsem moc šťastný, že jsem tady. Udělám maximum, abych se probojoval do základní sestavy. Slavia je nejlepším klubem v Česku, ambice jsou velké. Mým cílem je pomoci týmu a svými výkony potěšit fanoušky," promlouval ve stejném duchu pětadvacetiletý Kačaraba.

Obě nové akvizice Slavie už samozřejmě absolvovaly sezení a rozhovor s trenérem Jindřichem Trpišovským.

Ukrajinský obránce Taras Kačaraba už obléká slávistický dres.

„Dvakrát nebo třikrát jsme spolu mluvili, probrali jsme různé herní věci. Je vidět, že se mnou počítá, chce mě tady. Toho si velmi vážím," prozrazoval Kačaraba.

„Dobře zhodnotil mé silné i slabší stránky. Je pro mě důležité, že zná mé kvality i slabiny, abych se mohl nadále zlepšovat," připojoval Bah s vírou, že mu angažmá v mistrovském celku Pražanů pomůže k dalšímu fotbalovému růstu.

„Doufám, že mě přiblíží k dánskému národnímu týmu a pomůže mi přidat další starty. Vždyť Slavia je tým, který musí získávat trofeje. Přišel jsem, abych týmu pomohl vyhrávat tituly a uspět v evropských pohárech."

Pochopitelně že je hodně zvědavý na českou ligu a její kvalitu. „V předkole Evropské ligy už jsem se potkal s Plzní. Styl hry je trošku jiný, než mají dánské týmy, takže se těším, až českou ligu poznám. Nevím, co očekávat od ostatních týmů, ale vím, jak hraje Slavia. Pevně věřím, že se mi tu bude dařit."

Alexander Bah si po příchjodu do Slavie vyzkoušel i pohled z tribuny na hřiště.

To Kačaraba pochopitelně českou ligu zná už dokonale. A Slavii také. „Některé kluky jsem potkával na hřišti jako soupeře, jiné znám právě z Liberce. Myslím, že v kabině nebude žádný problém. Pro Liberec to byly v Edenu vždy těžké zápasy, fanoušci podporovali Slavii po celé utkání. To jí dávalo sílu, byla tu výborná atmosféra," věří Kačaraba, že se diváci na stadion brzy vrátí a on ji také zažije.

Otázkou samozřejmě je, jestli to bude už v únorové vyřazovací fázi Evropské ligy, kdy na Slavii čeká Leicester.

„Nejdřív se potřebuju ukázat trenérům a dostat se do základní sestavy. To je můj prvotní úkol," je si vědom Kačaraba, že ho čeká tvrdá konkurence a boj o místo v týmu. Neváhal přitom poslat fanouškům svou fotbalovou vizitku.

„Mezi moje silné stránky patří rychlost a výška, myslím, že jsem dobrý hlavičkář. A dalším dovednostem se doufám naučím tady."

I Bah ji přidal, i on netajil, že se těší na konfrontaci s anglickým protivníkem v Evropské lize.

„Fanoušci ode mne mohou očekávat tvrdou práci dopředu i dozadu. Jsem velmi rychlý a silový hráč, doufám, že přidám i góly a asistence. Proto se těším, že pomohu týmu s velkou výzvou – zápasem s Leicester City. Už proto, že Slavii se v evropských pohárech vždycky daří."