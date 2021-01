Záložník Jirásek přestoupil z Ostravy do Mladé Boleslavi

Fotbalista Milan Jirásek přestoupil z Ostravy do Mladé Boleslavi, která bude jeho pátým prvoligovým angažmá. O transferu osmadvacetiletého záložníka informovaly oba kluby na svém webu, délku smlouvy ale Středočeši nezveřejnili.

Sparťanský odchovanec přišel do Ostravy v lednu 2018. V podzimní části aktuální sezony nejvyšší soutěže odehrál za Slezany šest zápasů, poslední čtyři ale jako střídající hráč.

"Milan se během podzimu bohužel nějakou dobu potýkal se zdravotními problémy a vypadl ze sestavy. Když se objevil zájem a nabídka Mladé Boleslavi, společně jsme došli k závěru, že hráči nebudeme bránit v odchodu," řekl pro klubové stránky sportovní ředitel Ostravy Alois Grussmann.

Jirásek v minulosti působil i v Interu Milán, kam odešel už v 16 letech. Za "Nerazzurri" ale nastupoval pouze v soutěži Primavera určené pro týmy do 19 let. Mimo to působil i v Senici, Teplicích a pražských Bohemians 1905. V české lize odehrál 141 utkání, v nichž vstřelil sedm branek.

Někdejší mládežnický reprezentant se během této zimní přestávky stal druhou novou tváří Mladé Boleslavi, která je po podzimu překvapivě až na první nesestupové příčce. Na půlroční hostování už přišel z Plzně obránce Radim Řezník. Z hostování se vrátili brankář Jan Stejskal a útočník Tomáš Ladra.