Matějovský: Návrat jako z filmu! Zabalit to můžu vždycky, jsem šťastný, že jsem zpátky

„Původní prognózy byly, že se Marek Matějovský vrátí později. Zapojil se ale s námi v týdnu do tréninku, nebylo vidět, že by měl dlouhou herní pauzu. Dělal maximum, aby se vrátil. Konzultoval jsem s ním situaci, ptal se ho, jak je na tom. Říkal, že se na hru cítí. Rozhodli jsme se, že ho vezmeme na zápas. Nakonec šel i do hry. Dokázal, že má mužstvu pořád co dát, gólovou situaci vyřešil perfektně.“