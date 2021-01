Ruka Kuchty? Nemůžeme rozhodovat na základě domněnek, vysvětlil sudí

Co se přesně v Edenu odehrálo? Neuběhlo ani sto dvacet vteřin od úvodní Breiteho trefy, když slávistický záložník Stanciu z levé strany poslal centr do pokutového území, kde na míč číhal Jan Kuchta. „Zpracovával jsem si balon do těla, ruku jsem necítil. Myslím, že jsem hrál bokem. Dal jsem si míč trošku dál, Greššák mě podrazil. Jasná penalta," tvrdil po utkání Jan Kuchta.

Rozhodčí Ondřej Berka měl na situaci velice dobrý výhled a na značku pokutového kopu ukázal bez váhání. Situaci pak navíc konzultoval s videorozhodčím, který verdikt hlavního arbitra posvětil.

„Nemůžeme rozhodovat na základě domněnek. S největší pravděpodobností se balon ruky Kuchty opravdu nedotkl. Neexistuje jasný důkaz, že by se ruky dotkl," vysvětlil Adam v rozhovoru pro O2TV, že se řídil nařízením, podle něhož je třeba kolegu na trávníku upozornit na potřebu přezkoumat situaci v případě, že došlo ke zjevnému pochybení.

„Situaci jsme zkoumali docela dlouho. Jsou na to dvě hlediska. Podle úpravy pravidel z léta: pokud hráč, ač neúmyslně, zahraje míčem rukou a přímo vstřelí branku, nebo vytvoří brankovou příležitost, tak se musí pískat. Tohle ta situace ovšem nebyla, protože hráč si přímo nevytvořil brankovou příležitost, ale byl faulován na pokutový kop," vysvětlil Adam.

„Zadní kamera ukázala, že se pravděpodobně o ruku jednat mohlo, i nemuselo. Reverzní kamera z druhé strany prokázala opak," pokrčil rameny Adam před televizní kamerou.

Sigma Olomouc v utkání na hřišti Slavie v úvodu zlobila a šla i do vedení.

Vlastimil Vacek, Právo

Kúdela tak z nařízené penalty zajistil Slavii vyrovnání. A když pak Houska fauloval ve velkém vápně Hromadu, a Berka nařídil druhý pokutový kop, Hanáci už ani neprotestovali. Jednalo se o naše hrubé individuální chyby, které se nesmí opakovat," brblal Radoslav Látal, trenér Sigmy. „Možná při té první situaci ruka byla. Ale každopádně my jsme vůbec neměli dopustit situaci, aby mohlo k penaltovému faulu dojít. V obou případech šlo o naše selhání," přitakal zklamaně Radim Breite, záložník Sigmy.

Slavia totiž darovanou příležitostí nepohrdla, byť Kuchta dostal balon do sítě až z dorážky po výborném zákroku Mandouse. Po pauze však Pražané dominovali, Kuchtou náskok navýšili a zaslouženě slavili. „V některém utkání máme dvacet střel na branku a výsledkem je jeden gól. Tentokrát jsme mnohokrát Mandouse neohrozili, ale byli jsme velice produktivní," chválil Trpišovský svůj tým za vydařený vstup do ligového jara.