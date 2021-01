Sparta byla oslabená. Mohli jsme a měli vyhrát, litoval záložník Baníku Tetour

„Sparta byla do nějaké míry oslabená, chyběli jí hráči. Myslím si, že podle toho vývoje, kdy jsme měli více ze hry, jsme měli a mohli vyhrát," litoval domácí ztráty v arktických podmínkách záložník Daniel Tetour. „Ten bod je v tuto chvíli... tři by byly lepší," pokrčil rameny 26letý záložník.

Rodák z Prahy byl u dvou slibných akcí Baníku. Nejprve našel ve vápně De Azeveda, který ale v letu poslal balon těsně nad branku, zanedlouho si role vyměnili. „V té první šanci to Carlos asi neměl úplně lehké, protože běžel ve sprintu, možná i proto přestřelil. Pak mi tam dával krásný míč pod sebe, snažil jsme se to propasírovat skrz obránce. Škoda, kdybychom vedli v poločase, tak by druhá půle byla snazší," uvědomoval si Tetour.

Trenér Luboš Kozel chce po svých svěřencích kombinační hru a minimum nakopávaných míčů. A Baníkovci se snažili tuhle taktiku dodržovat i proti aktuálně třetímu týmu Fortuna ligy. „Věděli jsme, že na tom promrzlém hřišti to bude těžší, než když hrajeme v létě. Ale snažili jsme se tak hrát a myslím, že se nám to dařilo. Byli jsme lepší a vytvořili jsme si i šance. Bohužel jsme žádnou nedali," upozorňoval ostravský záložník.

Zleva Carlos Dyjan De Azevedo z Ostravy a Michal Sáček ze Sparty.

Petr Sznapka, ČTK

Teploty hluboko pod bodem mrazu byly podle něj „otravné" hlavně v úvodu obou poločasů. „Já osobně jsem se docela těžko rozdýchával. Ani cit v nohách nebyl úplně optimální. Ale jinak ten mráz ani terén utkání moc asi neovlivnily. Snad jen v tom, že byly k vidění nepřesnosti, které by na lepším terénu nebyly. Ale jinak to bylo myslím solidní," vykládal Tetour.

Všichni aktéři nedělního šlágru se ve středu na hřiště vrátí. Sparta nastoupí v dohrávce 13. kola v Opavě, Baník přivítá v dohrávaném utkání 8. kola Slovácko. „Doufám, že to už tak mrazivé nebude," přál si Tetour. A předpověď počasí opravdu slibuje oteplení a teploty lehce nad nulou.