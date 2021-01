Ukázali jsme mentální sílu, chválil parťáky borec se zkušenostmi z Anglie a Německa

„Ukázali jsme, jak mentálně silné mužstvo máme. Jsme v tomto ohledu hodně silní. Vždyť třeba i v Mladé Boleslavi jsme na podzim prohrávali, dokonce o dvě branky, a ze zápasu jsme neodešli poražení," vzpomínal Drobný, když si se spoluhráči vychutnal vítězný pokřik.

Neskrýval, že po pěti minutách mu dobře po těle nebylo. „Co jsem si asi tak mohl myslet," pokrčil rameny nad situací, po níž se Příbram ujala vedení. „Zorvan podle mého nechtěl skórovat. Prostě nastřelil balon před branku. Trefil mě do lýtka a já si míč srazil za záda. Je to mžik a podobné momenty prostě patří k fotbalu," vykládal Drobný. „Bylo to nepříjemné, protože jsem věděl, jak houževnatému soupeři čelíme. Ale měli jsme dost času, abychom zápas otočili."

Pro Jihočechy představoval triumf nad Příbramí teprve druhý tříbodový zisk v sezoně na domácí půdě. Ze sedmi zápasů Dynamo doma třikrát prohrálo. Přitom na hřištích soupeřů v osmi duelech okusili Jihočeši hořkost porážky jen jednou.

„Nikdy bych si netroufl tvrdit, že zápas s Příbramí bude snadnější, protože jde o lehkého soupeře. Vyhrát chceme pokaždé, ale zápasy jsou nesmírně vyrovnané a jde o detaily," přemítal Drobný.

„Naším hlavním cílem před sezonou byla záchrana. Shodli jsme se, že nic jiného v osmnáctičlenné nevyzpytatelné soutěži není naší ambicí. Tedy kromě snahy hrát v každém zápase atraktivní fotbal a jít se vždy na trávník porvat s touhu po třech bodech. Ale pak je tu mé přání či spíše sen o účasti Dynama v pohárové Evropě. Jenže si uvědomuji, že jsme provinční klub," vypravoval Drobný, jenž si vykoledoval druhou žlutou kartu v sezoně.

Brankář Českých Budějovic Jaroslav Drobný.

Michal Krumphanzl, ČTK

„Udělal jsem to schválně," vracel se k okamžiku, kdy byl napomenut za zdržování. „Rozumím, že soupeř se snaží kouskovat hru. Ale brankář soupeře drží snad osmkrát za poločas balon dvanáct vteřin. Jde to snadno spočítat. Cestou do šatny během přestávky jsem sudího na vše upozornil, ale odpověděl, že to dělám taky. A když jsem se skutečně provinil, hned jsem byl napomenut kartou. Vážně soupeři rozumím, hraje o záchranu, ale tohle fotbalu neprospívá," zlobil se matador v dresu Dynama po těsném triumfu nad předposlední Příbramí.