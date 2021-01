Proti Liberci tomu od nás chybělo úplně všechno, nebere si servítky stoper Zbrojovky Pernica

„Tentokrát tomu chybělo z naší strany úplně všechno. A to jsme hráli doma. Vyslali jsme sice na soupeřova brankáře v úvodu první střelu, ale pak už si skoro nepamatuju, že bychom byli v libereckém velkém vápně," nebere si servítky z Plzně hostující stoper Luděk Pernica.

Připouští, že má svůj podíl na vedoucí trefě Liberce. „S Honzou Moravcem jsme se nedomluvili, přenechali jsme pálícímu Mosquerovi až příliš mnoho prostoru. Také druhá branka byla tragická, Rabušic dorážel úplně volný. A třetím gólem Liberce jen vyvrcholil náš zmar," stýská si Pernica.

Rovněž kouče Zbrojovky Richarda Dostálka štve, že jeho mužstvo nabídlo hostům všechny branky samo. „Bohužel jsme se nevyvarovali řady individuálních chyb. Byli jsme nuceni výsledek otáčet, a na to nemáme dostatečnou kvalitu," uznává trenér.

Sporný Chalušův zákrok

Ještě za bezbrankového stavu se zdálo, že Zbrojovka mohla zahrávat penaltu za Chalušův zákrok na mladého brněnského útočníka Filu. „Já si to z lavičky netroufám posoudit. Škoda, že nedošlo k prohlídce videa. Možná ale sudí viděl, že to faul nebyl," přemítá Dostálek.

Zleva Ondřej Pachlopník z Brna a Jan Mikula z Liberce.

Luboš Pavlíček, ČTK

Hájí tah s nasazením zimní posily Záhumenského na levou stranu zálohy. „Reagovali jsme tím na absenci Fouska kvůli čtyřem žlutým kartám. Tím, že chyběl, jsme potřebovali někoho k lajně. Zatím je předčasné hodnotit, zda bude Záhumenský přínosem, je u nás příliš krátce," tvrdí Dostálek.

Připouští, že Zbrojovka stále hledá fotbalisty, kteří by jí pomohli. „Momentálně potřebujeme hráče především do ofenzívy. Času je na to pořád dost, ale jde o to, zda se nám podaří najít vhodné typy," uvědomuje si.

Hned příští neděli čeká jeho celek další klíčový duel s poslední Opavou. „Od pondělí se na ni začneme důkladně chystat. Pečlivě si její hru nastudujeme a jsem přesvědčený, že se nám podaří vybrat takovou sestavu, abychom ve slezském městě uspěli," neskládá Dostálek zbraně.