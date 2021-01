Senzace na Letné! Sparta v derby podlehla Klokanům. Pardubicím pomohl vlastenec

Třetí Sparta má stejně bodů jako druhý Jablonec, jehož čeká duel se Slavií až v neděli, předstihnout ho chtěla v derby s Bohemians 1905. Jenže Klokani, kteří městského rivala v lize od listopadu 2001 neporazili už pětadvacetkrát po sobě, se tentokrát vytáhli. Kanonýr Necid zakončil ve 13. minutě vydařenou akci z levé strany a Letenští na jaře poprvé inkasovali.

Po změně stran Sparta vrhla všechny síly do útoku a Ladislav Krejčí mladší prudce napálil míč do tyče Le Giangovy branky, Karlssonův gól sudí kvůli ofsajdu neuznali. Na druhé straně zatrnulo domácím poté, co se v 58. minutě gólman Nita srazil s Necidem a pískala se penalta. Ruský záložník ve službách Klokanů Vladislav Ljovin však rumunského brankáře nepřekonal. Sparta dál tlačila hosty, ale gólový efekt se nedostavil.

Brankář Sparty Florin Nita kryje penaltu Vladislavu Ljovinovi z Bohemians.

Vlastimil Vacek, Právo

Celá republika rozebírala v týdnu dění v Teplicích, ne však kvůli fotbalu... I tentokrát se ale na trávníku děly věci. Severočeši, kteří oba předchozí jarní zápasy prohráli a neskórovali v nich, si v první půli brankách Martina Maceje a Jakuba Mareše vybudovali dvougólový náskok, ale po změně stran hosté srovnali zásluhou střídajících hráčů Christiána Herce a Rafaela Tavarese, který se trefil devět minut před koncem.

Střídající hráč hrál ústřední roli i v souboji Pardubic s Příbramí. Východočeský nováček soutěže v pražském azylu v Ďolíčku zahazoval šance, Michal Hlavatý v první půli dokonce neproměnil penaltu. Až po změně stran přišel na hřiště příbramský obránce Jan Kvída a ve 72. minutě ve snaze odvrátit centr poslal míč nešťastně hlavou do vlastní sítě.

Souboj Slovácka s Českými Budějovicemi sliboval atraktivní fotbal. Domácí tým z Uherského Hradiště držel sérii pěti ligových výher, Dynamo do soboty naplno bodovalo třikrát v řadě. Nakonec gól nepadl, trefu hostujícího Brandnera v 82. minutě rozhodčí pro ofsajd střelce neuznal. Oba týmy tak v jarní části sezony poprvé nevyhrály.