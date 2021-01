Pálil do tyče, pak si oddechl. Přiklonili se k nám všichni svatí, říká lídr Pardubic

Zasloužili jsme si vyhrát, celý zápas jsme byli lepším týmem. Díky bohu, že se k nám přiklonili všichni svatí a zvládli jsme to," ulevil si středopolař Východočechů po hubené výhře 1:0.

V 25. minutě měl na kopačce vedoucí zásah, když si postavil míč k exekuci penalty, jenže místo sítě orazítkoval pravou tyč. „Já jsem nejdřív uvažoval, že ji kopnu doprostřed, nakonec jsem to změnil, což se ukázalo jako špatná varianta a řešení," utrousil Hlavatý. Pokutové kopy přitom umí. Letos z něho vstřelil gól Liberci, v loňské sezoně druhé ligy bezpečně proměnil hned dva v Chrudimi i doma proti Vyšehradu, po němž tým z města perníku slavil postup mezi elitu.

Zleva brankář Příbrami Ondřej Kočí, Karel Soldát z Příbrami a Martin Toml z Pardubic.

Ondřej Deml, ČTK

„Kdy jsem naposledy nedal? Už si nevzpomenu. Asi bych si na ni příště věřil, ale měli by dostat šanci jiní. Každopádně ať půjde kopat kdokoliv, hlavně ať ji promění," přeje si reprezentant jedenadvacítky. Chuť si mohl spravit v závěru poločasu, z přibližně dvaceti metrů vypálil po zemi, jenže znovu trefil pravou tyč. „Tušil jsem, že se bude gólman posouvat a chtěl mu to dát do protipohybu. Byla to sice šmudla, ale kdyby šel balon na bránu, možná v ní i skončil. Příště se budu asi snažit spíš trefit bránu, a ne tolik mířit," vykládal 22letý šikula.

Vlastenec je spasil

Pardubickým chyběla v koncovce větší přesnost, přesto se nakonec dočkali vytouženého gólu. Když centr Čelůstky přizvedl Januška a míč před brankářem Kočím nasměroval nešťastně do vlastní brány Kvída. „Ani netuším, kdo z kluků na balon nabíhal. Chtěl jsem ho dávat před obránce do kapsy, byly tam dvě teče, a nakonec z toho padl gól," popisoval celý moment Čelůstka. „Dá se říct, že gól byl pro nás vysvobozením," připustil Hlavatý.

„Trenér nám pořád opakuje, ať to tam zkoušíme nastřelit, že se ve vápně může stát cokoliv. Nějaká trma vrma...," přitakává Čelůstka, jenž výkon mužstva kvitoval. „Terén sice nebyl ideální a bral hodně sil, přesto jsme měli míč převážně na kopačkách my a vypracovali si i krásné kombinace," prohlásil pardubický obránce.

Zleva Cadu z Pardubic, Dominik Kostka z Pardubic a Tomáš Pilík z Příbrami.

Ondřej Deml, ČTK

Východočeši bez kapitána Jeřábka, distancovaného stopera Šejvla i záložníka Solila se o vítězství v Ďolíčku už nenechali připravit a poprvé v jarní části slavili výhru. Pro Hlavatého byl přitom zápas docela speciální, vždyť právě v Příbrami působil v mládežnických letech.

„Kádr se obměnil, ale půlku týmu znám dobře. Jsou tam kluci, s nimiž jsem hrál v dorostu a moc rád je viděl," uzavřel.