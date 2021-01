Deli na cestě z Brugg zpátky do Edenu, Musa naopak na odchodu do Berlína

Nejde jen hladkou výhru ve šlágru kola nad Jabloncem a dvanáctibodový náskok, který díky tomu fotbalová Slavia po první polovině ligy má. Z Edenu mířily po nedělním večerním duelu do tábora červenobílých fanoušků další dvě důležité zvěsti. Zatímco chorvatský útočník Petar Musa je na odchodu do bundesligového Unionu Berlín, bývalý slávistický obránce z Pobřeží Slonoviny Simon Deli má namířeno z angažmá v belgických Bruggách zpátky do Edenu.

Obránce Simon Deli je na cestě zpátky do Edenu.

„Jedno souvisí s druhým, protože hostování Petara v Unionu Berlín nám umožní získat prostředky, abychom mohli do léta angažovat Simona," potvrzoval slávistický kouč Jindřich Trpišovský transakce, o kterých se horečnatě jedná, neboť čas je neúprosný.

Soupiska pro jarní část evropských pohárů se začátkem týdne uzavírá a Slavia má poslední možnost udělat na ni tři korektury. Tři hráče z ní vyškrtnout, tři na ni dopsat.

„Původně jsme uvažovali o stažení našich hráčů z hostování, což ale není možné ani u jednoho," předeslal trenér Pražanů.

Po zranění Hovorky by proto měl být jedním z čerstvě dopsaných hráčů právě Simon Deli. V Bruggách přišel o místo v základní sestavě, od prosince prakticky nehraje a návrat do Edenu pro něho představuje optimální řešení současné situace.

Slávista Simon Deli si vyčítá vlastní gól v duelu s Villarrealem.

Vlastimil Vacek, Právo

Pro Slavii , s níž získal Deli dva mistrovské tituly, také.

„Objevila se určitá možnost, ale definitivní to ještě není. Hostování Simona do léta ovšem dává smysl všem. A hlavně on sám projevil velkou chuť se vrátit."

Transakce s Deliho příchodem je ovšem spojena s odchodem Petara Musy.

„Bez ní, respektive bez podmínek, které nám Union Berlín za hostování Petara nabídl, by se nemohla uskutečnit," přitakal slavistický kouč. „Union ho chtěl nejprve na hostování s opcí, což ale pro nás nepřicházelo v úvodu. Zájem bundesligového celku shánějícího útočníka však byl takový, že nakonec souhlasil i s hostováním bez opce. A za podmínek, které dovolují jednat o transakci Deliho a jeho návratu do Slavie," doplňoval Trpišovský.

„Pro Musu, na kterého čeká na jaře s chorvatskou reprezentací mistroství Evropy jednadvacítek, jde o dobrou příležitost. Zvlášť, když mu Union garantuje, že si v některých bundesligových zápasech zahraje," dodával slávistický trenér s tím, že k odmítnutí opce na Musu měl pádné důvody.

„Petar má velké schopnosti i budoucnost. On projevil zájem hostování zkusit a my nakonec souhlasili s tím, že se v létě vrátí. Bude to pro něho skvělá zkušenost."