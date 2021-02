Kritika do sparťanských řad. Varování nezabralo, derby jako trest

Soutěž je přesně v polovině, pohled na ligovou tabulku vymezuje letenský tým do mezí daleko od mistrovského titulu. Fotbalová Sparta ztrácí na vedoucí Slavii propastných dvanáct bodů, manko ještě podtrhla nečekanou domácí porážkou v derby s Bohemians 1905. „Nevytvořili jsme si čistou gólovou šanci. Takže těžko čekat jiný výsledek,“ netají Ladislav Krejčí starší, že porážka 0:1 je zcela zasloužená.

Alibi nehledají. Sami cítí, že žádná nejsou po ruce.

Sedmibodový bodový zisk z úvodních tří duelů lednového startu jara byl klamný. Sparta nezahrála podle představ ani v jednom z nich.

„Cítím, že zápasy předtím byly varováním, ale nevytrestaly nás. Teď to přišlo," souhlasí v rozhovoru pro klubovou televizi David Pavelka. Reprezentační záložník navlékl v posledních dvou utkáních kapitánskou pásku poté, co Bořek Dočkal začínal na lavičce.

„V minulých zápasech jsme ze všeho dali gól. V derby jsme si vytvořili jen nějaké závary, Bohemka výborně bránila. Bez šancí se gól dát nedá. My jsme si nic nevytvořili, naopak jsme brzo inkasovali. A to Bohemce hrálo do karet," přidává se další internacionál Ladislav Krejčí starší.

Štěstí nepřinesl ani Zorro

Po zlomenině v obličeji, kterou utrpěl v Ostravě, se vrátil na trávník s maskou. Ani jako střídající Zorro ovšem mátožnou Spartu nespasil.

„Kromě střel z dálky jsme neměli gólovku. Bohemka poctivě bránila a měla nebezpečné brejky. Kdyby je vyřešila líp, mohli jsme možná prohrát větším rozdílem. Navíc nedali penaltu. Vyhrát jsme si vůbec nezasloužili. Jednoznačně zasloužená prohra," líčí sebekriticky Pavelka.

Nic nefungovalo pořádně, výbuch byl neodvratný.

„Neměli jsme ideální pohyb, každý jsme dělali něco jiného. Celý zápas od nás nebyl podařený. Špatné," mrzí Krejčího.

Sparta nedokázala využít očekávané porážky Jablonce na Slavii, se stejným bodovým ziskem a horším skóre za ním zůstává třetí.

V příštím kole jede do Olomouce, kde loni v únoru porážkou 0:1 začal své působení u áčka trenér Václav Kotal. Letenští na Hané nebodovali v posledních třech utkáních.