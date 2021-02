Příbram veze z Opavy bod. Chtěli jsme tři, ale neměli jsme na ně, říká gólman Kočí

V padesátém ligovém zápase vychytal na hřišti poslední Opavy brankář Příbrami Ondřej Kočí desáté čisté konto. Práce měl mnohem více než ligový debutant na domácí straně Slovák Tomáš Digaňa. Ani jednu ze tří přímých střel na branku ale 25letý gólman za svá záda nepustil a utkání skončilo nerozhodně 0:0. "Jeli jsme do Opavy vyhrát, získat tři body a trochu se od posledního místa odpoutat. To se nepovedlo, protože jsme na tři body neměli," svěřoval se příbramský brankář.

Práce jste měl výrazně více než domácí brankář. V první půli jste dvakrát musel po střelách domácích hráčů vyrážet míč na roh, v závěru utkání se hrálo téměř výhradně před vaší brankou. Bylo vám ale někdy opravdu těžko?

Domácí střely v prvním poločase byly pěkné, ale třeba ta Březiny šla vedle. Takže to byl zbytečný roh. Úplně nejvíce mi zatrnulo, když domácí zahrávali přímák těsně za šestnáctkou. Nakonec z toho ale nebylo vlastně nic, míč šel do zdi a dorážku jsme nepřipustili.

Ve druhé půlce domácí posílili ofenzivu vysokými útočníky Smolou a Čvančarou. Bylo to znát?

Závary byly nepříjemné. Chtěli zjednodušit hru, ale moc jsme jim toho neumožnili. Kluci skákali do střel, hodně mi pomáhali. Nějaké balony tam přišly, ale s tím jsme si poradili. Asi to dopadlo tak, jak jsme čekali. A když už něco prošlo, tak jsem to chytil.

V závěru utkání domácí posílali často centry do šestnáctky. Jeden jste podběhl a nebylo daleko ke gólu. Co se tam stalo?

Vyběhl jsem dobře, ale netrefil jsme balon, jak jsem chtěl. Velká moje chyba, tam jsem nám hodně zavařil. Naštěstí mi kluci pomohli a šance z toho nakonec vlastně nebyla.

Vzápětí jste to napravil po dorážce Didiby...

... Ano, ta šance vyplynula z toho, že jsme neměli odražený balon. Byla z toho střela, ale dopadlo to dobře.

Minule jste obrali o bod nejlépe skórující Slavii, nyní Opavu s nejhorším útokem. Který bod je důležitější, ten z venku, či domácí s mistrem?

Asi bych to ani neporovnával. Každý bod je pro nás v naší situaci cenný. Ale chtěli jsme tu zvítězit, abychom si udělali větší klid do další fáze soutěže. Jdeme do každého zápasu pro vítězství a je jedno, proti komu hrajeme. Opava v poslední době hru zlepšila, i když nemají výsledky.

Opava nasadila premiérově do branky mladého slovenského brankáře Digaňu. Připravovali jste se na to, že je třeba na něj hodně střílet?

Bylo to pro nás překvapení, protože Vilém Fendrich je stabilní opora Opavy. Ale nevím, co je k tomu vedlo. Měli jsme to na něj zkoušet více. Je to mladý kluk, mohl by být nervózní, ale vůbec jsme ho nedostali jsme pod tlak.