FOTBAL ONLINE: Plzeň v akci! Klokani doma přišli o výhru, Baník zachránil bod

Jablonecký trenér Petr Rada koučoval jubilejní 400. zápas v české lize a jeho svěřenci mu dali dárek v podobě tříbodové výhry. Tu na hřišti Opavy vystřelil Severočechům po přestávce Martin Doležal a Jablonec se vrátil na čtvrté místo v tabulce. Domácí Opava, jež minule vyhrála v Českých Budějovicích a naplno bodovala po 13 kolech, zůstává poslední a na Brno, které je na první nesestupové pozici, ztrácí dva body.

Teplice se nedočkaly první jarní výhry ani v sedmém utkání. A v Ostravě k ní byly přitom tak blízko. Po hodině hry poslal Moulis hosty do vedení, které Severočeši drželi až do 87. minuty. To Stronati proměnil penaltu a rozhodl o dělbě bodů.

Klokani doma v lize od října 2007 neprohráli s Českými Budějovicemi šestkrát po sobě, z toho čtyřikrát vyhráli. Blíže třem bodům byli i tentokrát. Střídající Bartek otevřel v 72. minutě skóre, ale radost pokazil domácím nejlepší střelec hostů Čolič, který o sedm minut později proměnil penaltu nařízenou po zákroku Krcha na Valentu.

Plzeňský vicemistr prohrál jediné z šesti jarních kol. Po minulém vítězství nad Bohemians poskočila Viktoria na šesté místo a nic než tři body nebere ani v Brně, které v lize porazila šestkrát za sebou.