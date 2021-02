Kozel na lavičce Baníku skončil. Nahradí ho Smetana

„Domníváme se, že jsme trenérskému týmu vytvořili dostatečný dlouhý prostor pro koncepční práci. Nelze si ale nepřiznat, že výkony a hra týmu měly sestupnou tendenci, místo aby to bylo naopak. Věřili jsme, že po vítězné sérii v prosinci tým nabral sebevědomí, konečně se nastartuje a půjdeme postupně nahoru i herně, ale po zimní pauze znovu nastal celkový pokles. Je evidentní, že tým je v útlumu a my mu potřebujeme dát nějaký stimul, což je hlavní příčina této změny," řekl sportovní ředitel FC Baník Ostrava Alois Grussmann.

Kozel nedokázal Baník na jaře nastartovat. Tým se trápil především v koncovce, což potvrdil i proti Teplicím. „Nejsem spokojený. Za každou cenu jsme chtěli uspět, ale hlavně ten první poločas ten výkon nebyl podle představ. Sice jsme si vytvořili dvě šance, ale herně jsme nebyli lepší. Tomáš Zajíc měl čtyři šance a nedal ani jednu. To je důvod, proč jsme to utkání nezvládli," zlobil se krátce po utkání Kozel. „Výkon některých ofenzivních hráčů není dobrý a bohužel je vidět, že když nám někteří hráči chybějí, že je to velká ztráta," dodal.

🆕 Baník ukončil spolupráci s Lubošem Kozlem.



▶️ https://t.co/XJRGYSlwby pic.twitter.com/ZsSIOeyugd — FC Baník Ostrava (@fcbanikostrava) February 27, 2021

Gólová produkce ostravských útočníku je zoufalá. Nejlepším střelcem týmu je s osmi góly brazilský záložník Carlos de Azevedo, druhý útočník Tomáš Zajíc vstřelil v osmnácti zápasech čtyři branky. Jedenkrát se prosadili další ofenzivní hráči Nemanja Kuzmanovič a David Buchta. Útočník reprezentace do 21 let Ondřej Šašinka se netrefil ani jednou, přestože zasáhl do šestnácti utkání aktuálního ročníku.

Šanci dostal i proti Teplicím, vidět byl ale především zásluhou několika faulů. „My těch variant nahoru moc nemáme, de facto jiného útočníky nyní nemáme," vysvětloval Kozel, který v Baníku končí po čtrnácti měsících. Spolu s ním odchází i asistent Ivan Kopecký.

Jan Baránek i trenér brankářů Vít Baránek v realizačním týmu zůstávají. Novým koučem byl jmenován Ondřej Smetana, kterému budou k dispozici tři bývalí dlouholetí hráči Baníku. „Byl bych nerad, aby to vyznělo, že za vše mohou trenéři. Tak to není. Luboš Kozel se svým týmem tady odvedl dobrou práci, výkon na trávníku nakonec vždy odvádí konkrétní hráči. My si ve zbytku sezony musíme vypracovat důkladnou analýzu celého hráčského kádru, a to nejen ve smyslu sportovní složky výkonu, ale i nastavení hráčů ve vztahu k Baníku," doplnil Grussmann.

Zleva David Černý z Teplic a Ondřej Šašinka z Ostravy.

Sznapka Petr, ČTK

Bývalý fotbalista Liberce či Slovácka 38letý Ondřej Smetana Baník už v této sezoně jednou vedl. Při nákaze covidem-19 zaskakoval na začátku listopadu za Kozla v Příbrami, kde Ostrava vyhrála 4:0.