Nový kouč Baníku Smetana: Rozhodně se nepovažuji za ligového trenéra, to říkám úplně v klidu

Pro bývalého ligového útočníka Liberce či Slovácka je angažmá v Baníku prvním v nejvyšší soutěži. I když ne úplně. Roli hlavního kouče si vyzkoušel už loni v listopadu, kdy místo covidem-19 nakaženého trenéra Kozla dovedl Ostravu v Příbrami k výhře 4:0. „Záskok snů," lebedil si Smetana, který se k prvnímu týmu tehdy přesunul od béčka i s asistentem Ivo Stašem.

A bývalý obránce Ostravy mu bude pomáhat i nyní, kdy Smetana k ligovému týmu povýšil nastálo. Nový realizační tým doplnili Jan Baránek mladší a Václav Daněk. „Ivo je člověk, na něhož se mohu spolehnout. A pokud jde o Vencu Daňka, tak toho znám možná od dvaceti let. Několikrát mě trénoval, a přichází s tím, že to byl výborný útočník. Potřebujeme mužstvo oživit i tímto směrem," poukázal Smetana na klíčový nedostatek.

Právě někdejší excelentní střelec Baníku bude vedený jako hlavní kouč, protože Smetana postrádá požadovanou licenci. „Musím si ji dodělat. Čekám, kdy se otevře kurz, a pak půjdu na přijímačky," slíbil Smetana, který své trenérské dovednosti sbíral kromě baníkovské rezervy ještě v třetiligových Petřkovicích a ve druhé lize s Vítkovicemi.

Stojím nohama na zemi

Není skok do týmu s pohárovými ambicemi příliš velký? „Stojím nohami na zemi a plně si uvědomuji v jaké organizaci, s jakou historií a fanouškovskou základnou jsem. V Ostravě jsem vyrůstal a stále žiju. Mám i hodně kamarádů, kteří jsou zapálenými fanoušky Baníku, takže vím, co klub pro místní znamená. Rozhodně nemíním hazardovat se svým jménem a už vůbec ne se značkou Baník," upozornil Smetana. „Je to možná krůček k tomu, abych se prosadil. Rozhodně se ale nepovažuji za ligového trenéra, to říkám úplně v klidu," zdůraznil.

Autor sedmi ligových branek jasnou zprávu o tom, na jak dlouho Baník přebírá, nedostal. „O tom jsme se nebavili. Měl bych se vzdělávat, nabírat zkušenosti a jak dlouho u týmu budu, to neřeším. Co bude, bude. Neumím říct, zda jsme tady na stálo, nebo dočasně," řekl Smetana.

Čas se tím zabývat ani nemá. Musí tým připravit na výjezd na hřiště mistrovské Slavie, kde kdysi při premiéře na lavičce Baníku schytal trenér Pavel Vrba debakl 0:7. „Opravdu? To jsem netušil. Půjdeme na evropský tým, to je bez debat. Ale co více si přát. Já jako hráč bych dal všechno za to, kdybych mohl být v základní sestavě. Věřím, že kluci to mají stejné. Udělám vše proto, abych nezažil to, co Pavel Vrba," pousmál se Smetana.

Nový trenér Baníku Ostrava Ondřej Smetana

Vlastimil Vacek, Právo

Musel jsem si všechno odpracovat

Aby nový ostravský kouč uspěl, potřebuje na svou stranu získat „radu starších". Jiří Fleišman, Martin Fillo či Jan Laštůvka jsou přibližně stejně staří jako Smetana. „Věřím, že když po hráčích budu chtít věci, které jsou správné, dávají smysl a přinášejí výsledky a výkony, tak s tím nemůže být žádný problém. Hráči jsou profíci. Vždy jsem po hráčích chtěl, aby příprava i naše hra dávala všem smysl. Teď to nebude jiné," řekl Smetana.

Ač ostravský rodák, do Baníku zamířil až v dospělém věku. S fotbalem začínal v konkurenčních Vítkovicích. „Měli jsme to do Vítkovic blíž, tak mě rodiče dali tam," usmíval se Smetana.

„Baník byl samozřejmě lepší, ale když nad tím tak přemýšlím, tak bych v žákovském nebo dorosteneckém věku na Baník, kde byla ta kvalita nesrovnatelně lepší, asi stejně neměl. Musel jsem si to, abych se vůbec někam dostal, hodně odpracovat. Nebyl jsem v žákovském či dorosteneckém věku talentovaný hráč," vysvětloval.

Vytáhlý fotbalista, který prošel například Hansou Rostock, ukončil hráčskou kariéru v roce 2014 v Třinci. A vrhnul se na dráhu trenéra. „Mám své vzory, trenéry jejichž práce je mi blízká. Klopp, Tuchel, u nás Trpišovský, Svědík. Jejich způsob práce i hry je mi blízký," osvětlil Smetana.

„Jsem teprve na začátku a k trenérům v lize mám velký respekt. Je to náročná práce pod velkým tlakem. Třeba Petr Rada. Pořád má zápal a energii, už tolik let. Rád bych měl takovou energii jako on," poukázal nový kouč Baníku Ostrava.