Schumacher po této sezoně opustí fotbalisty Bohemians 1905

Obránce či záložník Till Schumacher opustí po této sezoně fotbalisty Bohemians 1905. Třiadvacetiletý Němec to řekl v rozhovoru pro klubový web. O budoucím působišti zatím nemá jasno.

O rozhodnutí neprodloužit kontrakt informoval vedení před dvěma měsíci. "V létě mi vyprší smlouva a rozhodl jsem se, že ji neprodloužím, i když to bylo těžké. Klub mi nabídl, abych tu zůstal. Odmítl jsem to. V létě pro mě nastane nová kapitola," řekl Schumacher.

"Není to nic proti klubu. Je skvělé tady být, je to úžasný klub. Zažil jsem tady skvělé časy a stále zažívám. Nechci, aby to vypadalo, že pro mě sezona skončila. Skončí až v létě," uvedl Schumacher, který v minulosti hrál za mládežnické výběry Dortmundu.

Ve vršovickém celku působí od léta 2018, kdy přišel z Jihlavy. V české lize odehrál 48 zápasů a vstřelil jeden gól. V jarní části aktuální prvoligové sezony za "Klokany" nenastoupil.

Bohemians v minulém týdnu oznámili, že na odchodu z klubu je i záložník Jan Vodháněl, přestože má smlouvu do konce tohoto roku. Třiadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi obdržel před Vánoci nabídku na nový dlouhodobý kontrakt, ale nepodepsal ho. Podle trenéra Luďka Klusáčka už za klub nechce hrát a touží odejít.