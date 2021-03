Slavia rozdrtila Opavu a zvyšuje náskok! Sparta bere jen bod, Slovácko znovu slaví

Že výsledky Slovácka v letošní sezoně rozhodně nejsou náhodné, začali svěřenci Martina Svědíka potvrzovat už v úvodních minutách zápasu s Baníkem Ostrava. Ve 20. minutě proměnil pokutový kop za faul Patrizia Stronatiho Vlastimil Daníček a poslal Slovácko do vedení 1:0. A se Slezany bylo ještě hůře o šest minut později, kdy se k dorážce v pokutovém území dostal Michal Kohút a podruhé překonal Jana Laštůvku.

Smolný moment pro domácí přišel v 54. minutě, když si Patrik Šimko ve snaze zabránit centru srazil míč do vlastní branky. Slovácko však již další komplikace nepřipustilo a po vítězství 2:1 si připsalo další tři body.

Zleva Patrizio Stronati z Ostravy, Jan Laštůvka z Ostravy a Marek Havlík ze Slovácka.

Dalibor Glück, ČTK

Teplice vydřely proti Bohemce bod

Jako první se v zápase Teplic s Bohemians dostali do šance hosté, Bartek však volejem minul branku. Za domácí mohl v 38. minutě odpovědět Šimon Gabriel, ale jeho hlavičku k tyči zastavil výborným zákrokem Hugo Bačkovský. Skóre neotevřel ve velké šanci ani „klokan" Petr Hronek, jehož rána letěla nad Čtvrtečkovu branku.

Stav se poprvé měnil až v 65. minutě, když se po rohovém kopu dostal k hlavičce Matěj Pulkrab a poslal hosty do vedení 1:0. Tepličtí se dočkali vyrovnání v 82. minutě, kdy se do vyložené šance po parádním centru Vukadinoviče dostal Ladislav Kodad a hlavičkou s přehledem vyrovnal na konečných 1:1.

Zleva Jakub Řezníček z Teplic a Daniel Köstl z Bohemians.

Ondřej Hájek, ČTK

Spartu spasily tyčky, v Budějovicích remizovala

Zápas mezi Českými Budějovicemi a pražskou Spartou v prvním poločase příliš zajímavých momentů nenabídl. Do jediné šance se v 33. minutě dostal domácí Patrik Čavoš, jeho hlavička však minula hostující branku.

Velkou možnost otevřít skóre měl v 65. minutě domácí Matej Mršič, který parádní ranou jen orazítkoval břevno Nitovy branky. Tyč krátce poté trefil z dorážky i Karol Mészáros. Do zajímavé šance se dostal hostující Adam Hložek, jeho rána doprostřed branky však Drobného nepřekvapila. Do třetice orazítkoval sparťanskou branku těsně před koncem i Patrik Brandner. Zápas tak skončil bezbrankovou remízou.

Závar před brankou Sparty gólem neskončil

Václav Pancer, ČTK

Slavia si poradila o Opavou

Favorizovaná Slavia nastoupila do zápasu proti Opavě s řadou změn v sestavě a na jejím výkonu to bylo znát. Sešívaným se dlouho nedařilo vypracovat si větší šance proti pozorně bránícímu soupeři. Důležitý moment přišel v 22. minutě, kdy byl po zákroku na hostujícího gólmana Digaňu vyloučen Sima. Lídr však šel přeci jen ještě do konce poločasu do vedení, když ve vápně ukázal důraz Kuchta a míč protlačil za brankovou čáru.

Druhý poločas už patřil favoritovi. Když byl v 52. minutě po druhé žluté kartě po faulu na Kuchtu v šestnáctce vyloučen Kulhánek a následně se z pokutového kopu nemýlil Stanciu, bylo o výsledku rozhodnuto. Třetí gól přidal v 64. minutě Holeš, skóre uzavřel na konečných 4:0 v 78. minutě Oscar.

Oscar slaví čtvrtou branku v síti Opavy

Vlastimil Vacek, Právo